Чотири гравця «Шахтаря» досі тренуються за індивідуальною програмою
У свою чергу Богдан Бутко приєднався до загальної групи.
У календарі «Шахтаря» в поточному сезоні залишилися три зустрічі національного чемпіонату і фінальна гра Кубка України.
Як повідомляє прес-служба «Шахтаря», у понеділок «гірники» розпочали підготовку до чергового поєдинку Прем'єр-ліги України, що відбудеться 5 травня в Харкові.
«Зоря» – більш
Вчора, 22:55
Розсилка
Фото: ФК Шахтар
У свою чергу Богдан Бутко приєднався до загальної групи.
У календарі «Шахтаря» в поточному сезоні залишилися три зустрічі національного чемпіонату і фінальна гра Кубка України.
Як повідомляє прес-служба «Шахтаря», у понеділок «гірники» розпочали підготовку до чергового поєдинку Прем'єр-ліги України, що відбудеться 5 травня в Харкові.
«Зоря» – більш ніж принциповий суперник для донеччан.
Останні матчі команд є дуже напруженими. Луганчани ведуть боротьбу за бронзові медалі, а «Шахтар» лідирує в чемпіонаті за три тури до фінішу.
Після п'ятимісячної перерви «гірники» повернулися на базу «Святошин», що стала вже звичною для команди за час перебування в столиці.
Годинне інтенсивне тренування будувалося на вправах з м'ячами. Футболісти попрацювали над точністю передач, контролем м'яча та іншими ігровими елементами. Завершилася сесія двосторонкою на половині поля.
Травмовані Дентіньо, В'ячеслав Танковський, Дмитро Гречишкін та Олександр Зубков займалися за індивідуальною програмою. Богдан Бутко приєднався до загальної групи.