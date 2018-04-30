Чотири гравця «Шахтаря» досі тренуються за індивідуальною програмою

Після п'ятимісячної перерви «гірники» повернулися на базу «Святошин», що стала вже звичною для команди за час перебування в столиці.

Годинне інтенсивне тренування будувалося на вправах з м'ячами. Футболісти попрацювали над точністю передач, контролем м'яча та іншими ігровими елементами. Завершилася сесія двосторонкою на половині поля.



Травмовані Дентіньо, В'ячеслав Танковський, Дмитро Гречишкін та Олександр Зубков займалися за індивідуальною програмою. Богдан Бутко приєднався до загальної групи.