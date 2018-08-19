Бразильського тренера Жилмара не хочуть бачити у «Львові»



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Жилмар. Фото : footballtransfer.com.ua

Юрій Бакалов не бачить його в своєму штабі

Жилмар починав цей сезон як головний тренер «Львова», але пізніше був звільнений через проблеми з тренерської ліцензії.

Ходили чутки, що бразилець після цього продовжить працювати в клубі, але новий тренер Юрій Бакалов дав зрозуміти, що не хоче бачити його в своєму штабі.



«Чи не хотів би, щоб Жилмар увійшов в мій тренерський штаб? Я не спілкувався з Жилмаром. А ви як собі це уявляєте? Як два головних тренери можуть сидіти в одному кріслі? У нього свій підхід до футболу - у мене свій», — прокоментував Бакалов.



Він додав: «Чи входять в мій підхід 8 бразильців? Це не від мене залежить, я найманий працівник. Така політика клубу. Це можуть бути і бразильці, і інші національності. Це не головне».



зазначимо, що під керівництвом Жилмара «Львів» набрав 4 очки в 4 турах.

З Бакаловим команда поки зіграла тільки одну гру, без видимих шансів програвши «Шахтарю» (0: 2).

Джерело: ua.tribuna.com