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    Бразильського тренера Жилмара не хочуть бачити у «Львові»

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    Жилмар. Фото<span>:&nbsp;footballtransfer.com.ua</span> - Бразильського тренера Жилмара не хочуть бачити у «Львові»
    Жилмар. Фото: footballtransfer.com.ua

    Юрій Бакалов не бачить його в своєму штабі

    Жилмар починав цей сезон як головний тренер «Львова», але пізніше був звільнений через проблеми з тренерської ліцензії.

    Ходили чутки, що бразилець після цього продовжить працювати в клубі, але новий тренер Юрій Бакалов дав зрозуміти, що не хоче бачити його в своєму штабі.

    «Чи не хотів би, щоб Жилмар увійшов в мій тренерський штаб? Я не спілкувався з Жилмаром. А ви як собі це уявляєте? Як два головних тренери можуть сидіти в одному кріслі? У нього свій підхід до футболу - у мене свій», — прокоментував Бакалов.

    Він додав: «Чи входять в мій підхід 8 бразильців? Це не від мене залежить, я найманий працівник. Така політика клубу. Це можуть бути і бразильці, і інші національності. Це не головне».

    зазначимо, що під керівництвом Жилмара «Львів» набрав 4 очки в 4 турах.

    З Бакаловим команда поки зіграла тільки одну гру, без видимих шансів програвши «Шахтарю» (0: 2).

    Джерело: ua.tribuna.com

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