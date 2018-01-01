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    Брісбен. Цуренко зазнала першої поразки в сезоні

    Українка вибуває зі змагань
    Другій ракетці України Лесі Цуренко не вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier у Брісбені (Австралія) з призовим фондом $894,7 тис. У другому колі змагань Цуренко (42-й номер рейтингу WTA) з рахунком 4:6, 3:6 програла естонці Каї Канепі (№99 WTA), яка потрапила до основної сітки турніру через
    • Сьогодні, 10:02
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    Леся Цуренко. Фото: Getty Images
    Леся Цуренко. Фото: Getty Images

    Українка вибуває зі змагань

    Другій ракетці України Лесі Цуренко не вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier у Брісбені (Австралія) з призовим фондом $894,7 тис.

    У другому колі змагань Цуренко (42-й номер рейтингу WTA) з рахунком 4:6, 3:6 програла естонці Каї Канепі (№99 WTA), яка потрапила до основної сітки турніру через кваліфікацію, повідомляє Укрінформ.

    Путівку до півфіналу Brisbane International Канепі розіграє з переможницею матчу між 2-м номером посіву чешкою Кароліною Плішковою та американкою Кетрін Белліс, яка у першому колі взяла гору над українкою Катериною Бондаренко (6:2, 7:5).

    Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

    Призовий фонд: $ 894,700

    Друге коло

    Леся Цуренко (Україна) - Кайя Канепі (Естонія, Q) 4:6, 3:6

    теніс Австралія Леся Цуренко Україна
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