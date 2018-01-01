Брісбен. Цуренко зазнала першої поразки в сезоні

Українка вибуває зі змагань

Другій ракетці України Лесі Цуренко не вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier у Брісбені (Австралія) з призовим фондом $894,7 тис. У другому колі змагань Цуренко (42-й номер рейтингу WTA) з рахунком 4:6, 3:6 програла естонці Каї Канепі (№99 WTA), яка потрапила до основної сітки турніру через