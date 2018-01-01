Брісбен. Цуренко зазнала першої поразки в сезоні
- Сьогодні, 10:02
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Українка вибуває зі змагань
Другій ракетці України Лесі Цуренко не вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier у Брісбені (Австралія) з призовим фондом $894,7 тис.
У другому колі змагань Цуренко (42-й номер рейтингу WTA) з рахунком 4:6, 3:6 програла естонці Каї Канепі (№99 WTA), яка потрапила до основної сітки турніру через кваліфікацію, повідомляє Укрінформ.
Путівку до півфіналу Brisbane International Канепі розіграє з переможницею матчу між 2-м номером посіву чешкою Кароліною Плішковою та американкою Кетрін Белліс, яка у першому колі взяла гору над українкою Катериною Бондаренко (6:2, 7:5).
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $ 894,700
Друге коло
Леся Цуренко (Україна) - Кайя Канепі (Естонія, Q) 4:6, 3:6