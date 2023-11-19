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Британська більярдистка відмовилася грати з трансгендером у фіналі жіночого турніру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Британська більярдистка відмовилася грати з трансгендером у фіналі жіночого турніру
Пінчес вважає, що матчі з трансгендерами принижують жінок

«Знятись з фіналу було найважчим, що мені колись доводилося робити в цій грі за все життя», – зазначила 50-річна спосртменка

Британська більярдистка Лінн Пінчес відмовилася грати у фіналі турніру проти трансгендера.

Як повідомляє The Telegraph, це сталося на змаганнях з пулу Ladies Champions of Champions у Денбіширі (Уельс).

Британка Лінн Пінчес знялася з фіналу, оскільки її суперником стала спортсменка-трансгендер Харрієт Хейнс, яку зрештою оголосили переможцем.

«Знятись з фіналу було найважчим, що мені колись доводилося робити в цій грі за все життя. Я змагаюся 30 років і ніколи не пропускала матчів. Це був лише мій четвертий фінал, але трофей чи призові не мають для мене значення, якщо немає справедливості. Про це я і сказала директору турніру», – зазначила 50-річна Пінчес.

Вона наголосила, що вважає матчі з трансгендерами приниженням для жінок.

Хейнс заявила, що «незважаючи на всі коментарі про те, що трансгендери мають перевагу в більярді, немає жодних наукових доказів, що підтверджують це».

Теги: трансгендер ЛГБТ спорт

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