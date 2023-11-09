Рада звільнила міністра спорту

Вадим Гутцайт був міністром молоді та спорту України з 2020 року

Відставку Гутцайта підтримали 243 нардепи

Верховна Рада звільнила міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За» проголосували 243 нардепи.

Раніше повідомлялося, що «Європейська Солідарність» зареєструвала постанову про відставку міністра спорту Вадима Гутцайта після гучного скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ЗМІ, новим очільником Міністерства молоді та спорту України, ймовірно, стане нинішній начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін.