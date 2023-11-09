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Рада звільнила міністра спорту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада звільнила міністра спорту
Вадим Гутцайт був міністром молоді та спорту України з 2020 року
фото з відкритих джерел

Відставку Гутцайта підтримали 243 нардепи

Верховна Рада звільнила міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«За» проголосували 243 нардепи.

Рада звільнила міністра спорту фото 1
Рада звільнила міністра спорту фото 2

Раніше повідомлялося, що «Європейська Солідарність» зареєструвала постанову про відставку міністра спорту Вадима Гутцайта після гучного скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування. 

За даними ЗМІ, новим очільником Міністерства молоді та спорту України, ймовірно, стане нинішній начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін.

Читайте також: Дискваліфікація українки Харлан: усі подробиці скандалу на Чемпіонаті світу з фехтування
Теги: міністр спорт Верховна Рада

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