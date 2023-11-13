На міні підірвався заслужений майстер спорту України з кікбоксингу. Йому ампутували ногу

Зараз Лисюк перебуває в реанімації в Дніпрі

Багаторазовий чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який воює із російським окупантами, підірвався на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Унаслідок підриву він дістав важкі поранення, йому ампутували ногу. Про це повідомляє пресслужба ISKA Ukraine у Facebook.

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Зараз Лисюк перебуває в реанімації в Дніпрі.

Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу.

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Триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Чернещина Харківської області; Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Авдіївка, Сєверне, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області; Херсон, Новоберислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області.