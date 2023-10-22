Пропаганда ЛГБТ? Росіянин поскаржився поліції через прапор команди дитсадка «Райдуга»

В цьому прапорі громадянин РФ побачив пропаганду ЛГБТ

Росіяни продовжують дивувати світ...

Житель російського Снєжинська написав скаргу до поліції через блакитний прапор з веселкою на футбольному матчі команд дитячих садків, побачивши в ньому пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед дітей. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У середині вересня у закритому місті проходив чемпіонат школи Росатому «Футбол 5+». Змагалися команди трьох дитячих садків, на трибунах за них активно вболівали батьки. Команда «Райдуга» посіла третє місце, поступившись «Сонечкам».

«Повз проходив громадянин з активною громадянською позицією, і він вважав, що блакитний прапор із веселкою є прапором ЛГБТ. І як описати цю ситуацію?», – розповіло російським ЗМІ джерело, знайоме з ситуацією.

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Нагадаємо, науковий керівник російської дослідницької організації «Левада-Центр» Лев Гудков заявив, що росіяни не можуть об'єктивно оцінювати реальність через пропаганду, а також бояться поразки РФ.