Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пропаганда ЛГБТ? Росіянин поскаржився поліції через прапор команди дитсадка «Райдуга»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Пропаганда ЛГБТ? Росіянин поскаржився поліції через прапор команди дитсадка «Райдуга»
В цьому прапорі громадянин РФ побачив пропаганду ЛГБТ

Росіяни продовжують дивувати світ...

Житель російського Снєжинська написав скаргу до поліції через блакитний прапор з веселкою на футбольному матчі команд дитячих садків, побачивши в ньому пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед дітей. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У середині вересня у закритому місті проходив чемпіонат школи Росатому «Футбол 5+». Змагалися команди трьох дитячих садків, на трибунах за них активно вболівали батьки. Команда «Райдуга» посіла третє місце, поступившись «Сонечкам».

«Повз проходив громадянин з активною громадянською позицією, і він вважав, що блакитний прапор із веселкою є прапором ЛГБТ. І як описати цю ситуацію?», – розповіло російським ЗМІ джерело, знайоме з ситуацією.

Нагадаємо, науковий керівник російської дослідницької організації «Левада-Центр» Лев Гудков заявив, що росіяни не можуть об'єктивно оцінювати реальність через пропаганду, а також бояться поразки РФ.

Теги: ЛГБТ прапор росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кліше «довга війна вигідна Путіну» – це його пропаганда
Три мантри відчаю. Що нам нав'язує російська пропаганда
16 жовтня, 19:16
Як пропагандисти перебільшують успіхи на фронті: дані ISW
Як пропагандисти перебільшують успіхи на фронті: дані ISW
13 жовтня, 08:13
Лев Гудков вважає, що поразка Росії стане потрясінням для більшості росіян
Провідний соціолог визнав: пропаганда покалічила росіян, вони не розуміють реальності
Сьогодні, 07:40

Новини

Пропаганда ЛГБТ? Росіянин поскаржився поліції через прапор команди дитсадка «Райдуга»
Пропаганда ЛГБТ? Росіянин поскаржився поліції через прапор команди дитсадка «Райдуга»
Українська каратистка здобула «золото» на Всесвітніх іграх єдиноборств (відео)
Українська каратистка здобула «золото» на Всесвітніх іграх єдиноборств (відео)
Михайло Мудрик забив один із найкрасивіших голів у ворота «Арсеналу»
Михайло Мудрик забив один із найкрасивіших голів у ворота «Арсеналу»
Українці поставили рекорд у футбольній АПЛ
Українці поставили рекорд у футбольній АПЛ
Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку
Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку
Помер один із найкращих футболістів світу
Помер один із найкращих футболістів світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7489
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
6993
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4511
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
3183
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
2839
Експрокурор, що влаштував гучне весілля у Львові, отримав повістку – ЗМІ
2721
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту