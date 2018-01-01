Британський боксер несподівано помер після того, як виграв бій

Скотт Вестгарт несподівано помер у віці 31 року

Британський боксер Скотт Вестгарт помер у 31 рік у місті Донкастер майже відразу після бою. Перед смертю він встиг дати переможне інтерв'ю, повідомляє The Telegraph. У бесіді з журналістом Вестгарт сказав, що бокс для нього – це не бажання прославитися на весь світ, а розвага. «Мені не дуже важливо, хто буде наступний. Я займаюся



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Скотт Вестгарт несподівано помер у віці 31 року

Британський боксер Скотт Вестгарт помер у 31 рік у місті Донкастер майже відразу після бою.

Перед смертю він встиг дати переможне інтерв'ю, повідомляє The Telegraph.

У бесіді з журналістом Вестгарт сказав, що бокс для нього – це не бажання прославитися на весь світ, а розвага.

«Мені не дуже важливо, хто буде наступний. Я займаюся боксом, тому що мені це подобається, це – єдина причина. Мені подобається ходити у зал з хлопцями та тренуватися незалежно від того, що буде: перемога, поразка чи нічия», - сказав Вестгард.

Користувачі соціальних мереж звернули увагу, що спортсмен явно відчував біль під час інтерв'ю.

У роздягальні Вестгарту стало погано, боксера швидко доставили у лікарню, де він згодом помер. Причини смерті наразі не розголошуються. Також немає інформації і про те, чи оперували спортсмена.

Суперник, якого переміг Вестгарт у той вечір, висловив співчуття близьким спортсмена у той вечір у своєму Twitter-акаунті:

«Абсолютно приголомшений і не знаю, що сказати. Я продовжу молитися за родину Скотта та його близьких, спочивай з миром, мій друг», - написав він.

На сайті GoFundMe 26 лютого стартувала кампанія зі збору коштів для родини загиблого спортсмена, передає 360tv.ru.