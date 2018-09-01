Британський боксер, який програв 279 боїв на професійному ринзі, завершив кар'єру



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Фото: Твіттер MTKGlobal

Крістіан Лейт вирішив «повісити боксерські рукавиці на цвях»

38-річний британський боксер Крістіан Лейт завершив свою кар'єру після трьохсотого поєдинку на професійному ринзі.

З 300 поєдинків він виграв лише дванадцять, при цьому жодного разу не перемагав достроково, і зазнав 279-х поразок, прі цьому з них лише п'ять разів суперникам вдавалося нокаутувати Лейта.

Крістіан почав професійну кар'єру в 2003 році, а свій останній поєдинок провів 27 липня цього року. За кількістю проведених поєдинків Лейт зрівнявся з іншим відомим британцем Пітером Баклі (32-256-12), а за кількістю поразок перевершив американця Реджі Стрікленд (66-276-17).

Джерело: telegraf.com.ua