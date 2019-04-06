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    Британський легковаговик Кролла пообіцяв шокувати Ломаченка

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    Ентоні Кролла - Британський легковаговик Кролла пообіцяв шокувати Ломаченка
    Ентоні Кролла
    The Evening Standard

    Бій українця Василя Ломаченка з Ентоні Кролла відбудеться 12 квітня в США

    Британський легковаговик Ентоні Кролла (36-6-3, 13 КО) пообіцяв сенсаційно перемогти українського чемпіона світу за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) в найближчому бою.

    «Я кілька років перебуваю серед провідних боксерів легкої ваги. Цей поєдинок не звалився мені на голову. Я заробив свій шанс. 12 квітня мені доведеться зробити набагато більше, ніж будь-коли раніше. Та я з нетерпінням чекаю на цю нагоду. Моя перемога стала б найбільшим шоком останніх років. Це мене надзвичайно мотивує», - заявив Кролла в інтерв’ю Sky Sport.

    Поєдинок Ломаченко – Крола відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі.

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