Британський легковаговик Кролла пообіцяв шокувати Ломаченка



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Ентоні Кролла The Evening Standard

Бій українця Василя Ломаченка з Ентоні Кролла відбудеться 12 квітня в США

Британський легковаговик Ентоні Кролла (36-6-3, 13 КО) пообіцяв сенсаційно перемогти українського чемпіона світу за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) в найближчому бою.

«Я кілька років перебуваю серед провідних боксерів легкої ваги. Цей поєдинок не звалився мені на голову. Я заробив свій шанс. 12 квітня мені доведеться зробити набагато більше, ніж будь-коли раніше. Та я з нетерпінням чекаю на цю нагоду. Моя перемога стала б найбільшим шоком останніх років. Це мене надзвичайно мотивує», - заявив Кролла в інтерв’ю Sky Sport.

Поєдинок Ломаченко – Крола відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі.