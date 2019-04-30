  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Британський надважковаговик зібрався побити Усика

    • Розсилка
    Ділліан Уайт&nbsp; - Британський надважковаговик зібрався побити Усика
    Ділліан Уайт 
    talkSPORT

    Ділліан Уайт не бачить перспектив українського боксера в надважкій ваговій категорії

    Британський надважковаговик Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) заявив про готовність до бою проти українця Олександра Усика (16-0, 12 КО). Він не бачить перспектив українця в цій ваговій категорії.

    «Я готовий битися з Усиком. І казав про це ще кілька років тому. Якщо чесно, то я готовий до бою проти будь-якого суперника. Не думаю, що Усик зможе показати себе серед надважковаговиків. Так, він переміг уже багатьох, але ж це надважка категорія. Це зовсім інша справа. Не думаю, що Усик зможе зупинити Такама. То ж не намагатимусь перебоксувати його. Просто вислідкую на зручну нагоду та поб’ю», - пердає слова Уайта Boxingnewsonline.

    Нагадаємо, Олександр Усик проведе 25 травня в США проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) дебютний поєдинок у надважкій ваговій категорії.

     Читайте також: Переможець Кличка відвідає дебютний бій Усика в надважкій вазі
    Читайте також
    бокс Олександр Усик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ