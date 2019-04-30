Британський надважковаговик зібрався побити Усика



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Ділліан Уайт talkSPORT

Ділліан Уайт не бачить перспектив українського боксера в надважкій ваговій категорії

Британський надважковаговик Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) заявив про готовність до бою проти українця Олександра Усика (16-0, 12 КО). Він не бачить перспектив українця в цій ваговій категорії.

«Я готовий битися з Усиком. І казав про це ще кілька років тому. Якщо чесно, то я готовий до бою проти будь-якого суперника. Не думаю, що Усик зможе показати себе серед надважковаговиків. Так, він переміг уже багатьох, але ж це надважка категорія. Це зовсім інша справа. Не думаю, що Усик зможе зупинити Такама. То ж не намагатимусь перебоксувати його. Просто вислідкую на зручну нагоду та поб’ю», - пердає слова Уайта Boxingnewsonline.

Нагадаємо, Олександр Усик проведе 25 травня в США проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) дебютний поєдинок у надважкій ваговій категорії.

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