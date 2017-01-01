Бродського переобрали президентом Федерації баскетболу України

Делегати на конференції проголосували одноголосно

У Києві у середу, 6 грудня, відбулася позачергова конференція Федерації баскетболу України. Вона мала статус установчих зборів громадської спілки «Федерація баскетболу України», інформує офіційний сайт організації. Аби завершити процес реорганізації, на конференцію прибули 28 делегатів від абсолютно всіх колективних членів ФБУ. Перед



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФБУ

Делегати на конференції проголосували одноголосно

У Києві у середу, 6 грудня, відбулася позачергова конференція Федерації баскетболу України.

Вона мала статус установчих зборів громадської спілки «Федерація баскетболу України», інформує офіційний сайт організації.

Аби завершити процес реорганізації, на конференцію прибули 28 делегатів від абсолютно всіх колективних членів ФБУ. Перед тим, як здійснити необхідні процедурні питання, члени зібрання заслухали звіт Михайла Бродського про виконану за 2,5 року президентства роботу та фінансовий звіт.

Усі 28 делегатів своїми мандатами висловили довіру нинішньому президенту. Заяв від інших претендентів не надходило.

Одноголосно делегати конференції обрали і Володимира Драбіковського на посаду генерального секретаря Федерації баскетболу України, затвердили новий склад виконавчого комітету та ревізійної комісії ФБУ.

Відтепер усі права й обов’язки ФБУ переходять до її правонаступника – громадської спілки «Федерація баскетболу України».

За результатами установчих зборів буде сформовано пакет необхідних документів, які буде надано до державних органів з метою реєстрації нової юридичної особи.