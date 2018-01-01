«Брюгге» хоче орендувати українського голкіпера

Бойко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії

«Бешикташ» веде переговори з приводу оренди воротаря Дениса Бойка в «Брюгге». Про це повідомляє DHA. Раніше повідомлялося, що українець зацікавив «Осмаліспор» і ПАОК. Бойко, 29-річний воротар, який перебрався в «Бешикташ» два роки тому, не був внесений в заявку команди на цей сезон, тому



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Денис Бойко. Фото: Fanatik

Бойко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії

«Бешикташ» веде переговори з приводу оренди воротаря Дениса Бойка в «Брюгге».

Про це повідомляє DHA.

Раніше повідомлялося, що українець зацікавив «Осмаліспор» і ПАОК.

Бойко, 29-річний воротар, який перебрався в «Бешикташ» два роки тому, не був внесений в заявку команди на цей сезон, тому позбавлений ігрової практики.

У поточному сезоні воротар жодного разу не з'являвся на полі.

Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ вже повідомляли, що Бойко домовився про перехід в «Шахтар», але пізніше сам Денис спростував цю інформацію.

Джерело: ua.tribuna.com