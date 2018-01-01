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    «Брюгге» хоче орендувати українського голкіпера

    Бойко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії
    «Бешикташ» веде переговори з приводу оренди воротаря Дениса Бойка в «Брюгге». Про це повідомляє DHA. Раніше повідомлялося, що українець зацікавив «Осмаліспор» і ПАОК. Бойко, 29-річний воротар, який перебрався в «Бешикташ» два роки тому, не був внесений в заявку команди на цей сезон, тому
    • Сьогодні, 14:38
    • Розсилка
    Денис Бойко. Фото: Fanatik
    Денис Бойко. Фото: Fanatik

    Бойко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії

    «Бешикташ» веде переговори з приводу оренди воротаря Дениса Бойка в «Брюгге».

    Про це повідомляє DHA.

    Раніше повідомлялося, що українець зацікавив «Осмаліспор» і ПАОК.

    Бойко, 29-річний воротар, який перебрався в «Бешикташ» два роки тому, не був внесений в заявку команди на цей сезон, тому позбавлений ігрової практики.

    У поточному сезоні воротар жодного разу не з'являвся на полі.

    Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ вже повідомляли, що Бойко домовився про перехід в «Шахтар», але пізніше сам Денис спростував цю інформацію.

    Джерело: ua.tribuna.com

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