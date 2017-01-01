Брюссель виключений з приймаючих міст Євро-2020
- Сьогодні, 17:59
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Стадіо Олімпіко прийме матч-відкриття замість Брюсселя
Причиною стало те, що бельгійці ніяк не розпочнуть будувати стадіон
Стали відомі місця проведення матчів групового раунду чемпіонату Європи-2020 року, який відбудеться в декількох країнах.
В УЄФА відхилили заявку Брюселля на проведення матчів фінальної стадії турніру.
Справа в тому, що бельгійський стадіон як і раніше не побудований, через що орган передав право на проведення поєдинків групового етапу Лондону.
Таким чином Вемблі, крім матчів півфіналу і фіналу, прийме ще три матчі групової стадії турніру.
Що стосується відкриття чемпіонату Європи, то воно відбудеться на «Стадіо Олімпіко» в Римі.
Джерело: sportarena.com