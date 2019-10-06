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    Будинок футболіста «Атлетико» спробували пограбувати вдруге за тиждень

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    Томас Парті - Будинок футболіста «Атлетико» спробували пограбувати вдруге за тиждень
    Томас Парті
    Cadena Ser

    Намірам грабіжників завадила родина футболіста

    Будинок ганського півзахисника мадридського «Атлетико» Томаса Парті намагалися пограбувати вдруге за тиждень.

    У другій половині дня 5 жовтня зловмисники спробували проникнути до помешкання футболіста. Гравець у той час готувався з командою до наступного поєдинку. Намірам злодії завадила родина Парті, яка перебувала в будинку, інформує Cadena Ser.

    Кількома днями раніше помешкання півзахисника пограбували, коли він готувався до матчу Ліги чемпіонів проти «Локомотива». У будинку була лише одна робітниця, яку злочинці скували кайданками.

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