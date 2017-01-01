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    «Будівельник» може розірвати контракти з п'ятьма провідними виконавцями

    Баскетболісти відмовилися їхати на Кубок України
    «Будівельник» розглядає варіант про розрив контрактів з п'ятьма гравцями. Про це повідомляє прес-служба столичного клубу на своїй сторінці у Facebook. Це Генрі Дугат, Макс Конате, Павло Крутоус, Брендан Філдс і Кервін Брістол. Ці гравці відмовилися їхати на виїзний матч з «Дніпром» в 1/4 фіналу Кубка України і не
    • Вчора, 22:49
    • Розсилка
    Генрі Дугат. Фото: прес-служба Будівельника
    Генрі Дугат. Фото: прес-служба Будівельника

    Баскетболісти відмовилися їхати на Кубок України

    «Будівельник» розглядає варіант про розрив контрактів з п'ятьма гравцями.

    Про це повідомляє прес-служба столичного клубу на своїй сторінці у Facebook.

    Це Генрі Дугат, Макс Конате, Павло Крутоус, Брендан Філдс і Кервін Брістол.

    Ці гравці відмовилися їхати на виїзний матч з «Дніпром» в 1/4 фіналу Кубка України і не попередили клуб про своє рішення.

    Матч «Дніпро» - «Будівельник» пройде у середу, 27 грудня. Початок - о 19.00.

    чемпіонат України Кубок України баскетбол
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