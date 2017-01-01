«Будівельник» може розірвати контракти з п'ятьма провідними виконавцями

Баскетболісти відмовилися їхати на Кубок України

«Будівельник» розглядає варіант про розрив контрактів з п'ятьма гравцями. Про це повідомляє прес-служба столичного клубу на своїй сторінці у Facebook. Це Генрі Дугат, Макс Конате, Павло Крутоус, Брендан Філдс і Кервін Брістол. Ці гравці відмовилися їхати на виїзний матч з «Дніпром» в 1/4 фіналу Кубка України і не