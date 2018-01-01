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    «Будівельник» поповнив склад трьома українцями

    Київський клуб розпочав посилення команди
    Чемпіон України «Будівельник» підписав контракти з трьома українцями. Це захисник Геннадій Дзюба, легкий форвард Іван Дубоненко і захисник Артем Лущан. 26-річний Дзюба починав сезон в команді Першої ліги «Коростень», де набирав 12 очок, 6,3 підбирань, 1,5 передачі в середньому за 6 матчів. Раніше гравець захищав кольори
    • Сьогодні, 09:53
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    БК &laquo;Будівельник&raquo;
    БК «Будівельник»

    Київський клуб розпочав посилення команди

    Чемпіон України «Будівельник» підписав контракти з трьома українцями. Це захисник Геннадій Дзюба, легкий форвард Іван Дубоненко і захисник Артем Лущан.

    26-річний Дзюба починав сезон в команді Першої ліги «Коростень», де набирав 12 очок, 6,3 підбирань, 1,5 передачі в середньому за 6 матчів. Раніше гравець захищав кольори «Говерли», «Дніпро-Азот», «Авангард» і БК «Харків».

    19-річний Дубоненко і 20-річний Лущан починали сезон у Вищій лізі виступаючи за «Дніпро-2». Дубоненко записував до свого активу 13,0 очок, 3,4 підбирання і 1,3 передачі за 12 ігор.

    Лущан провів 11 ігор, в яких набирав 4,0 очок, 2,9 підбирань і 1,2 передачі. Про це повідомляє basket.com.ua.

    баскетбол
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