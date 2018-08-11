  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Будківський забив у свої ворота, а його команда програла у чемпіонаті Франції

    • Розсилка
    Пилип Будківський. Фото ФК &laquo;Сошо&raquo; - Будківський забив у свої ворота, а його команда програла у чемпіонаті Франції
    Пилип Будківський. Фото ФК «Сошо»

    Пилип невдало вийшов на заміну у другому таймі

    У межах третього туру другої ліги Франції «Сошо» на виїзді здолав «Аяччо».

    Гості досить впевнено вийшли вперед, правда, під завісу зустрічі інтрига у матчі зберігалася.

    Багато у чому це «заслуга» українського нападника Пилипа Будківського, який з'явився на полі на 73-й хвилині матчу і буквально першим дотиком м'яча відправив його у свої ж ворота, записавши на свій рахунок автогол.

    Господарі під завісу зустрічі були близькі, щоб зрівняти рахунок, проте Преву двічі виручив своїх партнерів, зберігши три очки для «левів».

    Ця перемога стала першою для підопічних Айара у нинішньому сезоні.

    Після трьох турів «Сошо» й «Аяччо» ділять між собою 13-ту сходинку у таблиці.

    Для українського форварда цей матч став другим у Лізі 2.

    «Аяччо» – «Сошо» – 2:3 (0:1)

    Голи: Шоплен (62), Будківський (73, а/гол) – Фукс (4), Даам (50), Сане (64)

    Джерело: Footboom

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ