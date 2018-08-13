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    Буффон дебютував у чемпіонаті Франції, «Бордо» перед матчем з «Маріуполем» програло

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    Джанлуїджі Буффон і його партнери. Фото twitter.com/psg_inside - Буффон дебютував у чемпіонаті Франції, «Бордо» перед матчем з «Маріуполем» програло
    Джанлуїджі Буффон і його партнери. Фото twitter.com/psg_inside

    У Франції стартував новий футбольний чемпіонат

    Відомий італійський воротар Джанлуїджі Буффон дебютував за свій новий клуб у чемпіонаті Франції.

    Голкіпер відстояв на нуль за «ПСЖ» у зустрічі 1-го туру Ліги 1 з «Каном».

    До цього Буффон уже зіграв за паризьку команду у Суперкубку Франції.

    Зауважимо, що суперник ФК «Маріуполь» у Лізі Європи – «Бордо» – вдома несподівано поступився «Страсбуру».

    Чемпіонат Франції з футболу

    Матчі 1-го туру

    «Бордо» – «Страсбур» – 0:2 (0:0)

    Голи: 0:1 – Сіссоко (68), 0:2 – Да Кошта (78)

    «Бордо»: Костіль, Левчук, Кунде, Пабло, Гаїч, Лерагер, Плашил (Санкаре, 72), Тчуамені (Башич, 72), Юссуф (Бесс, 17), Лаборд, Камано.

    Бесс (73).

    Вилучення: Пабло (13).

    «ПСЖ» – «Кан» – 3:0 (2:0)

    Голи: 1:0 – Неймар (10), 2:0 – Рабьо (35), 3:0 – Веа (89)

    «ПСЖ»: Буффон, Дагба, Маркіньос, Тіаго Сілва, Нсокі, Бернед, Діарра (Діабі, 70), Рабьо, Нкунку, Неймар (Веа, 82), Ді Марія (Дракслер, 70).

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