Буффон дебютував у чемпіонаті Франції, «Бордо» перед матчем з «Маріуполем» програло
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Розсилка
У Франції стартував новий футбольний чемпіонат
Відомий італійський воротар Джанлуїджі Буффон дебютував за свій новий клуб у чемпіонаті Франції.
Голкіпер відстояв на нуль за «ПСЖ» у зустрічі 1-го туру Ліги 1 з «Каном».
До цього Буффон уже зіграв за паризьку команду у Суперкубку Франції.
Зауважимо, що суперник ФК «Маріуполь» у Лізі Європи – «Бордо» – вдома несподівано поступився «Страсбуру».
Чемпіонат Франції з футболу
Матчі 1-го туру
«Бордо» – «Страсбур» – 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Сіссоко (68), 0:2 – Да Кошта (78)
«Бордо»: Костіль, Левчук, Кунде, Пабло, Гаїч, Лерагер, Плашил (Санкаре, 72), Тчуамені (Башич, 72), Юссуф (Бесс, 17), Лаборд, Камано.
Бесс (73).
Вилучення: Пабло (13).
«ПСЖ» – «Кан» – 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Неймар (10), 2:0 – Рабьо (35), 3:0 – Веа (89)
«ПСЖ»: Буффон, Дагба, Маркіньос, Тіаго Сілва, Нсокі, Бернед, Діарра (Діабі, 70), Рабьо, Нкунку, Неймар (Веа, 82), Ді Марія (Дракслер, 70).