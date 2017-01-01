Буффон: Навіть в 80 років зіграю за «Ювентус» і збірну Італії

Футболіст відчуває себе солдатом, який служить своїй країні і клубу

Воротар «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон, який оголосив про завершення кар'єри в збірній Італії, заявив, що він відчуває себе солдатом, який служить своїй країні і клубу. Воротар провів 10 матчів в Серії А в сезоні 2017/2018. Буффона цитує Spiegel: «Я вже не знаю, як відповідати на ці питання про завершення кар'єри. Відчуваю себе



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Джанлуїджі Буффон

Футболіст відчуває себе солдатом, який служить своїй країні і клубу

Воротар «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон, який оголосив про завершення кар'єри в збірній Італії, заявив, що він відчуває себе солдатом, який служить своїй країні і клубу.

Воротар провів 10 матчів в Серії А в сезоні 2017/2018.

Буффона цитує Spiegel: «Я вже не знаю, як відповідати на ці питання про завершення кар'єри. Відчуваю себе солдатом, який служить своїй країні і клубу. Швидше за все, я завершу кар'єру, але буду як і раніше готовий зіграти за «Ювентус» і збірну Італії. Навіть в 80 років, якщо раптом знадобиться голкіпер, вони можуть мені зателефонувати. Я б швиденько набрав форму і був би в строю».

Зазначимо, що «Ювентус» битиметься з «Ромою» в 18-му турі чемпіонату Італії. Зустріч відбудеться 23 грудня.

Джерело: xsport.ua