Буффон побив рекорд Мальдіні за кількістю матчів у Серії А



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джанлуїджі Буффон - головний довгожитель європейських топ-чемпіонатів Фото - Onefootball

Видатний воротар дебютував у провідному дивізіоні чемпіонату Італії 25 років тому

Голкіпер туринського «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон перевершив екс-оборонця «Мілану» Паоло Мальдіні за кількістю проведених у Серії А матчів.

42-річний воротар вийшов в стартовому складі на зустріч 30-го туру чемпіонату Італії з «Торіно». Це 648-й матч Буффона в Серії А. На рахунку Мальдіні – 647 матчів в італійському чемпіонаті.

Буффон став гравцем «Ювентуса» влітку 2001 року, покинувши «Парму», за яку дебютував у Серії А в 1995-му. Сума трансферу склала € 52,88 млн. Влітку-2018 го голкіпер перейшов у французький «Парі Сен-Жермен» у статусі вільного агента, але через рік безкоштовно повернувся в «Ювентус». У нинішньому сезоні 42-річний Буффон провів сім матчів у чемпіонаті Італії і пропустив сім м'ячів.

Паоло Мальдіні виступав за «Мілан» в 1984-2009 роках. У Серії А оборонець зіграв 647 матчів, забив 30 голів.