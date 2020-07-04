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    Буффон побив рекорд Мальдіні за кількістю матчів у Серії А

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    Джанлуїджі Буффон - головний довгожитель європейських топ-чемпіонатів - Буффон побив рекорд Мальдіні за кількістю матчів у Серії А
    Джанлуїджі Буффон - головний довгожитель європейських топ-чемпіонатів
    Фото - Onefootball

    Видатний воротар дебютував у провідному дивізіоні чемпіонату Італії 25 років тому

    Голкіпер туринського «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон перевершив екс-оборонця «Мілану» Паоло Мальдіні за кількістю проведених у Серії А матчів.

    42-річний воротар вийшов в стартовому складі на зустріч 30-го туру чемпіонату Італії з «Торіно». Це 648-й матч Буффона в Серії А. На рахунку Мальдіні – 647 матчів в італійському чемпіонаті.

    Буффон став гравцем «Ювентуса» влітку 2001 року, покинувши «Парму», за яку дебютував у Серії А в 1995-му. Сума трансферу склала € 52,88 млн. Влітку-2018 го голкіпер перейшов у французький «Парі Сен-Жермен» у статусі вільного агента, але через рік безкоштовно повернувся в «Ювентус». У нинішньому сезоні 42-річний Буффон провів сім матчів у чемпіонаті Італії і пропустив сім м'ячів.

    Паоло Мальдіні виступав за «Мілан» в 1984-2009 роках. У Серії А оборонець зіграв 647 матчів, забив 30 голів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Ювентус Джанлуїджі Буффон ФК «Мілан» Паоло Мальдіні ФК «Парма»
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