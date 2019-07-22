Букмекери оцінили шанси Платіні сісти до в'язниці за корупцію



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Мішель Платіні

Поставити на те, що до 31 грудня 2019 року суд засудить француза до позбавлення волі, можна з коефіцієнтом 11.00

18 червня видатного в минулому французького футболіста, екс-президента УЄФА Мішеля Платіні затримали за підозрою в корупції. За версією слідства, Платіні причетний до фальсифікації результатів голосування, згідно з яким Катар отримав право на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. Екс-президента УЄФА звільнили на наступний день, але розслідування триває.

Букмекери приймають ставки на те, чи отримає Платіні тюремний термін за свої діяння. Поставити на те, що до 31 грудня 2019 року суд засудить француза до позбавлення волі, можна з коефіцієнтом 11.00. Це відповідає приблизно 9% ймовірності.

Платіні очолював УЄФА з 2007 по 2015 роки. Потім його було усунуто від футболу на 8 років через великого грошового переказу на його ім'я від екс-президента ФІФА Йозефа Блаттера. Пізніше термін дискваліфікації скоротили до 4 років.

Джерело: Чемпионат.com