Також кращі шанси, на думку букмекерів, пройти далі у «Ворскли» та СК «Дніпро-1»

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» – беззаперечні фаворити чвертьфінальних протистоянь Кубку України сезону-2017/18. Так, у день матчу на «гірників» у номінально домашньому поєдинку проти рівненського «Вересу» букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1.12 до 1. На нічию в основний час

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Шахтар»

Також кращі шанси, на думку букмекерів, пройти далі у «Ворскли» та СК «Дніпро-1»

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» – беззаперечні фаворити чвертьфінальних протистоянь Кубку України сезону-2017/18.

Так, у день матчу на «гірників» у номінально домашньому поєдинку проти рівненського «Вересу» букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1.12 до 1.

На нічию в основний час можна поставити з коефіцієнтом 9, а на перемогу гостей – з 13.

На прохід у півфінал «Шахтаря» коефіцієнт не дотягує навіть до 1.1. Водночас, на «Верес», якщо ризикнути, можна поставити з коефіцієнтом в районі 8.

Аналогічна ситуація і в поєдинку «Десна» - «Динамо». Щоправда, у чернігівського клубу дещо вищі шанси – 11 до 1 на перемогу та 7 до 1 на нічию.

На перемогу «Динамо» в основний час ставки приймають з коефіцієнтом 1.16, а на прохід далі і взагалі з 1.05.

Трохи інші розклади у поєдинках «Ворскла» - ФК «Маріуполь» та ФК «Львів» - СК «Дніпро-1».

На прохід полтавського клубу у півфінал можна поставити з коефіцієнтом 1.56, а маріупольського – з 2.4 Перемога «Ворскли» в основний час оцінюється як 1.8 до 1, а «Маріуполя» – 3.6 до 1.

І нарешті в останньому поєдинку стадії букмекери віддають перевагу «Дніпру-1» – 1.85 на перемогу в основний час та 1.4 на прохід у наступну стадію, якщо справа дійде до додаткового часу чи пенальті.

Водночас, щодо ФК «Львів», то ставки на його перемогу у різних конторах варіюються від 3.6 до майже 4.5. А на прохід приймають в районі 2.7 до 1.