Гурт 5'Nizza вигадав, як «відбілитися» після скандалів

Сергій Бабкін та Андрій Запорожець потрапляли неодноразово у скандали

Український гурт 5'nizza, до складу якого входять Сергій Бабкін та Андрій Запорожець, потрапляв у низку скандалів через російську мову. Однак артисти вирішили «відбілити» свою репутацію та анонсували пісню українською мовою. Про це вони повідомили в Instagram.

Артисти опублікували відео, у якому співають українською мовою про «файних людей». Коли відбудеться прем'єра пісні, наразі невідомо.

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Деякі користувачі соцмережі негативну відреагували на цю новину. Вони стверджують, що гурт став фальшивим.

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Також дехто з користувачів соцмережі навпаки позитивно оцінили нову пісню артистів.

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Нагадаємо, що український гурт 5'nizza, до складу якого входять Сергій Бабкін та Андрій Запорожець, потрапляв неодноразово у скандали. Так, нещодавно артисти оголосили про майбутній тур кількома містами Європи. Однак оголошення було російською мовою, що неабияк розлютило багатьох українців.

Прикметно, що це не перший скандал із гуртом. Так, у 2023 році Сергій Бабкін та гурт 5'Nizza працювали з російським промоутером для організації концертів за кордоном.

Також керівник видання про українську культуру LiRoom Олексій Бондаренко в інтерв'ю Альберту Цукренку для шоу «СучЦукрМуз» заявив, що Сергій Бабкін, перебуваючи за кордоном, виконує російською мовою хіти гурту 5'nizza, адже його творчість українською виявилася не такою затребуваною. На думку журналіста, така позиція співака демонструє його недалекоглядність.