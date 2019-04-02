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    Чанцев: «Олександрію» в матчі з «Шахтарем» простимулює третя сторона»

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    Чанцев: «Олександрію» в матчі з «Шахтарем» простимулює третя сторона»

    Відомий тренер не бачить у цьому нічого поганого

    Колишній наставник «Зорі» і запорізького «Металурга» Анатолій Чанцев прокоментував майбутній матч 23-го туру прем'єр-ліги «Олександрія» - «Шахтар».

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    «Думаю, «Олександрію» простимулює третя сторона. Таке практикується, в цьому немає нічого страшного.

    Крім того, команді Шарана, без сумнівів, буде цікаво битися з лідером. «Олександрія» вже відбирала очки у грандів і здатна це зробити знову.

    До того ж, навряд чи «Шахтар» вважає семиочковий відрив від «Динамо» таким вже й великим», - сказав Чанцев виданню «Команда №1».

    Зустріч відбудеться сьогодні, 3 квітня, о 17.00.

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