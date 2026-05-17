«Челсі» офіційно призначив нового тренера

Англійський гранд зробив ставку на колишнього керманича мадридського «Реала»

Хабі Алонсо став новим головним тренером лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанський фахівець розпочне роботу на чолі «синіх» 1 липня. Англійський гранд уклав із ним контракт до літа 2030 року. Завершить нинішній сезон із «Челсі» в. о. керманича команди Калум Макфарлейн.

Алонсо перебував без роботи від середини січня. Тоді його відправили у відставку в мадридському «Реалі» за півроку після призначення. Донедавна прізвище фахівця також пов'язували з англійським «Ліверпулем».

Тренерська кар'єра Хабі Алонсо

Після завершення професіональних виступів баск почав працювати з юнаками в «Реалі». Влітку 2019 року він очолив резервну команду «Реал Сосьєдада» із Сан-Себастьяна.

У жовтні 2022-го молодого фахівця покликав леверкузенський «Баєр». На другий сезон Алонсо зробив «фармацевтів» чемпіонами та виграв Кубок Німеччини. Також німецький гранд програв фінал Ліги Європи, а згодом виграв Суперкубок Німеччини.

«Челсі» в сезоні 2025/26

Керівництво «синіх» упродовж сезону звільнило двох головних тренерів. 1 січня у відставку відправили Енцо Мареску, а наприкінці квітня – Ліама Росеньйора.

«Челсі» завчасно завершив виступи в Кубку ліги та Лізі чемпіонів. Напередодні «сині» програли фінал Кубка Англії «Манчестер Сіті» (0:1). Лондонці ще зберігають шанси вийти в єврокубки через чемпіонат Англії. У фінальних турах «Челсі» зустрінеться зі столичним «Тоттенгемом» (19 травня) і «Сандерлендом» (24 травня).

