Окупант Пахомов був кандидатом у майстри спорту Росії з академічного веслування

Захисники України ліквідували російського окупанта Володимира Пахомова. Про це повідомляє «Главком».

Володимир Пахомов народився 23 вересня 1998 року.

Він був кандидатом у майстри спорту Росії з академічного веслування, призером та переможцем міжнародних та всеросійських змагань, а також чемпіонатів Росії.

Пахомов брав участь у злочинній війні Росії проти України та був нагороджений державними нагородами: медаллю Жукова, медаллю «За хоробрість», відзнакою ордена Святого Георгія – Георгіївський хрест 4 ступеня, Орденом мужності (посмертно).

Був гвардії єфрейтором, старшим розвідником 16 бригади спецпризначенців ГРУ м. Тамбова.

Сили оборони ліквідували окупанта Пахомова 13 березня 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.