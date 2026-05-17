Українські тенісистки повторили рекорд країни за кількістю фіналів турнірів WTA за сезон
У цьому сезоні українки вже дійшли до фіналів семи турнірів WTA
Українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю фіналів на турнірах WTA за сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.
У цьому сезоні українки вже дійшли до фіналів семи турнірів WTA. Такий результат наші тенісистки також демонстрували у 2017 та 2018 роках
2017 рік
- Еліна Світоліна: п'ять перемог (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто)
- Леся Цуренко: одна перемога (Акапулько)
- Катерина Бондаренко: одна перемога (Ташкент)
2018 рік
- Еліна Світоліна: чотири перемоги (Брісбен, Дубай, Рим, Сінгапур)
- Катерина Козлова: один фінал (Тайбей)
- Леся Цуренко: одна перемога (Акапулько)
- Даяна Ястремська: одна перемога (Гонконг)
2026 рік
- Еліна Світоліна: дві перемоги (Окленд, Рим) та один фінал (Дубай)
- Марта Костюк: дві перемоги (Руан, Мадрид) та один фінал (Брісбен)
- Юлія Стародубцева: один фінал (Чарльстон)
- Вероніка Подрез: один фінал (Руан)
За кількістю завойованих титулів рекордним залишається 2017 рік, коли українки сім разів ставали чемпіонками.
Нагадаємо, Еліна Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф.
Хід гри
Світоліна виграла перший сет, поступаючись в рахунку 0:2 і 2:4. За рахунку 4:4 українка відіграла кілька брейкпойнтів суперниці і вперше в партії вийшла вперед – 5:4. У десятому геймі Еліна взяла подачу Гофф і виграла сет – 6:4.
Сценарій другої партії був дзеркальним, тепер вже українка постійно виходила вперед, а Гофф її наздоганяла. Так тривало до одинадцятого гейму, в якому Світоліна програла свою подачу. Однак, українка не дала суперниці подати на сет і забрала її подачу – 6:6. Доля партії вирішувалась на тайбрейку, який виграла американка – 7:3.
У вирішальному сеті ключовим став п’ятий гейм, а якому Світоліна зробила брейк і повела 3:2. У наступному геймі українка захистила свою подачу і збільшила перевагу – 4:2. Далі Еліна зробила другий брейк поспіль – 5:2. У восьмому геймі Світоліна подавала на матч і успішно довела справу до перемоги – 6:2.
WTA 1000. Рим. Фінал
Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:7, 6:2
Світоліна вперше за вісім років зіграла у фіналі турніру WTA 1000.
