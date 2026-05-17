Востаннє росіяни привозили Кубок Стенлі до Росії у 2021 році після перемоги «Тампи»

Російські хокеїсти, як і раніше, не зможуть привезти Кубок Стенлі до країни-агресора у разі перемоги у плейоф Національної хокейної ліги (НХЛ), політика ліги щодо цього не змінилася. Про це пропагандистам повідомив заступник комісара НХЛ Білл Дейлі, інформує «Главком».

Цього сезону на перемогу в Кубку Стенлі претендують п'ять клубів. У складах чотирьох з них виступають росіяни: у «Колорадо» це нападники Валерій Нічушкін і Захар Бардаков, у «Кароліні» – захисник Олександр Нікішин, форвард Андрій Свічников і воротар Петро Кочетков, у «Вегасі» – нападники Іван Барбашев та Павло Дорофєєв, у «Монреалі» – форвард Іван Демідов. Також зберігає шанси на тріумф «Баффало», який зрівняв рахунок у серії другого раунду проти «Монреалю» (3-3).

«Цього року така політика не змінилася», – сказав Дейлі у відповідь на запитання, чи НХЛ, як і раніше, дотримується прийнятого в 2022 році рішення не дозволяти російським гравцям привозити головний трофей ліги до країни-агресора.

Востаннє росіяни привозили Кубок Стенлі до Росії у 2021 році після перемоги «Тампи».

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.