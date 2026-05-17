Чи дозволять росіянам привезти Кубок Стенлі до країни-агресора? Стала відома позиція НХЛ

Артем Худолєєв
Російські хокеїсти, як і раніше, не зможуть привезти Кубок Стенлі до країни-агресора у разі перемоги у плейоф Національної хокейної ліги (НХЛ), політика ліги щодо цього не змінилася. Про це пропагандистам повідомив заступник комісара НХЛ Білл Дейлі, інформує «Главком».

Цього сезону на перемогу в Кубку Стенлі претендують п'ять клубів. У складах чотирьох з них виступають росіяни: у «Колорадо» це нападники Валерій Нічушкін і Захар Бардаков, у «Кароліні» – захисник Олександр Нікішин, форвард Андрій Свічников і воротар Петро Кочетков, у «Вегасі» – нападники Іван Барбашев та Павло Дорофєєв, у «Монреалі» – форвард Іван Демідов. Також зберігає шанси на тріумф «Баффало», який зрівняв рахунок у серії другого раунду проти «Монреалю» (3-3).

«Цього року така політика не змінилася», – сказав Дейлі у відповідь на запитання, чи НХЛ, як і раніше, дотримується прийнятого в 2022 році рішення не дозволяти російським гравцям привозити головний трофей ліги до країни-агресора.

Востаннє росіяни привозили Кубок Стенлі до Росії у 2021 році після перемоги «Тампи».

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: хокей НХЛ росія Кубок Стенлі

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

