Світоліна після перемоги у Римі подякувала українцям, які вболівали за неї в укриттях

Світоліна: Я хочу подякувати всім людям в Україні, які підтримували мене та дивилися матчі вночі, перебуваючи в укриттях

Еліна Світоліна після перемоги на турнірі WTA 1000 в Римі подякувала українським вболівальникам за підтримку. Про це повідомляє «Главком».

Заява Еліни Світоліної

«Важко повірити, що минуло вісім років з того часу, як я тримала цей трофей у руках. Дуже-дуже рада цим двом тижням тут. Хочу привітати Корі з чудовим турніром та вашу команду теж. Ти чудова чемпіонка. Сподіваюся, у нас будуть ще такі протистояння у майбутньому.

Хочу подякувати своїй команді. У мене була важка поразка у фіналі у Дубаї цього року. Це був мій 19-й титул, і я прагнула 20-го. Я сказала тренеру, що було б чудово мати круглу кількість до того, як я закінчу кар'єру. Ти сказав: «Сподіваюся, ми цього цього року досягнемо». Дуже щаслива. Велике дякую вам, хлопці, за таку важку працю.

І, звичайно, я хочу подякувати всім людям в Україні, які підтримували мене та дивилися матчі вночі, перебуваючи в укриттях. Я дуже-дуже хочу подякувати за всю підтримку. Я її відчувала. Дякую. Слава Україні!», – сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф.

Хід гри

Світоліна виграла перший сет, поступаючись в рахунку 0:2 і 2:4. За рахунку 4:4 українка відіграла кілька брейкпойнтів суперниці і вперше в партії вийшла вперед – 5:4. У десятому геймі Еліна взяла подачу Гофф і виграла сет – 6:4.

Сценарій другої партії був дзеркальним, тепер вже українка постійно виходила вперед, а Гофф її наздоганяла. Так тривало до одинадцятого гейму, в якому Світоліна програла свою подачу. Однак, українка не дала суперниці подати на сет і забрала її подачу – 6:6. Доля партії вирішувалась на тайбрейку, який виграла американка – 7:3.

У вирішальному сеті ключовим став п’ятий гейм, а якому Світоліна зробила брейк і повела 3:2. У наступному геймі українка захистила свою подачу і збільшила перевагу – 4:2. Далі Еліна зробила другий брейк поспіль – 5:2. У восьмому геймі Світоліна подавала на матч і успішно довела справу до перемоги – 6:2.

WTA 1000. Рим. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:7, 6:2

Світоліна вперше за вісім років зіграла у фіналі турніру WTA 1000.