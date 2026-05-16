Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна після перемоги у Римі подякувала українцям, які вболівали за неї в укриттях

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна після перемоги у Римі подякувала українцям, які вболівали за неї в укриттях
Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Світоліна: Я хочу подякувати всім людям в Україні, які підтримували мене та дивилися матчі вночі, перебуваючи в укриттях

Еліна Світоліна після перемоги на турнірі WTA 1000 в Римі подякувала українським вболівальникам за підтримку. Про це повідомляє «Главком».

Заява Еліни Світоліної

«Важко повірити, що минуло вісім років з того часу, як я тримала цей трофей у руках. Дуже-дуже рада цим двом тижням тут. Хочу привітати Корі з чудовим турніром та вашу команду теж. Ти чудова чемпіонка. Сподіваюся, у нас будуть ще такі протистояння у майбутньому.

Хочу подякувати своїй команді. У мене була важка поразка у фіналі у Дубаї цього року. Це був мій 19-й титул, і я прагнула 20-го. Я сказала тренеру, що було б чудово мати круглу кількість до того, як я закінчу кар'єру. Ти сказав: «Сподіваюся, ми цього цього року досягнемо». Дуже щаслива. Велике дякую вам, хлопці, за таку важку працю.

І, звичайно, я хочу подякувати всім людям в Україні, які підтримували мене та дивилися матчі вночі, перебуваючи в укриттях. Я дуже-дуже хочу подякувати за всю підтримку. Я її відчувала. Дякую. Слава Україні!», – сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф.

Хід гри

Світоліна виграла перший сет, поступаючись в рахунку 0:2 і 2:4. За рахунку 4:4 українка відіграла кілька брейкпойнтів суперниці і вперше в партії вийшла вперед – 5:4. У десятому геймі Еліна взяла подачу Гофф і виграла сет – 6:4.  

Сценарій другої партії був дзеркальним, тепер вже українка постійно виходила вперед, а Гофф її наздоганяла. Так тривало до одинадцятого гейму, в якому Світоліна програла свою подачу. Однак, українка не дала суперниці подати на сет і забрала її подачу – 6:6. Доля партії вирішувалась на тайбрейку, який виграла американка – 7:3.

У вирішальному сеті ключовим став п’ятий гейм, а якому Світоліна зробила брейк і повела 3:2. У наступному геймі українка захистила свою подачу і збільшила перевагу – 4:2. Далі Еліна зробила другий брейк поспіль – 5:2. У восьмому геймі Світоліна подавала на матч і успішно довела справу до перемоги – 6:2.

WTA 1000. Рим. Фінал

  • Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:7, 6:2

Світоліна вперше за вісім років зіграла у фіналі турніру WTA 1000.

Теги: Еліна Світоліна теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вінус Вільямс повернеться на ґрунтовий мейджор
Тенісна легенда вперше за п'ять років візьме участь в «Ролан Гарросі»
13 травня, 18:52
Костюк: Моя позиція щодо підтримки України залишається незмінною
Костюк передала 1 млн євро ЗСУ? Тенісистка відреагувала на фейк, який поширюється у мережі
6 травня, 15:58
Марта Костюк пропускає турнір в Римі через травму
Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі через травму стегна
5 травня, 11:39
Марта Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
4 травня, 14:58
Карлос Алькарас вимушено пропустить мейджор
Чинний переможець «Ролан Гаррос» пропустить цьогорічний турнір
24 квiтня, 19:55
Іспанець минулого сезону виграв два турніри серії Grand Slam
Алькарас визнаний найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards
21 квiтня, 11:47
Світоліна вп'яте у 2026 році зіграла у півфіналі турніру WTA
Світоліна програла Муховій і не зуміла вийти у фінал турніру у Штутгарті
18 квiтня, 18:25
Маркета Вондроушова протягом тривалого часу бореться з проблемами з ментальним здоров'ям, якими виправдовує свої дії
Переможниця турніру Великого Шлему Вондроушова потрапила в допінговий скандал
17 квiтня, 21:18
Дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі
Долгополов різко відреагував на скандальний вчинок прихильниці Лукашенка і першої ракетки світу
17 квiтня, 16:02

Новини

Світоліна після перемоги у Римі подякувала українцям, які вболівали за неї в укриттях
Світоліна після перемоги у Римі подякувала українцям, які вболівали за неї в укриттях
Після перемоги у Римі Світоліна обійде прихильницю Путіна і підніметься на сьоме місце рейтингу WTA
Після перемоги у Римі Світоліна обійде прихильницю Путіна і підніметься на сьоме місце рейтингу WTA
Світоліна обіграла четверту ракетку світу і стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі
Світоліна обіграла четверту ракетку світу і стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі
Легенда «Шахтаря» Ракицький офіційно завершив кар'єру
Легенда «Шахтаря» Ракицький офіційно завершив кар'єру
«Манчестер Сіті» став володарем Кубка Англії
«Манчестер Сіті» став володарем Кубка Англії
Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі
Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua