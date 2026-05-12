«Ліверпуль» накинув оком на капітана аутсайдера чемпіонату Англії
Лідер столичного колективу зацікавив місцевий гранд
Нападник лондонського «Вест Гема» Джаррод Боуен потрапив до сфери інтересів англійського «Ліверпуля». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.
Вінгер «залізяк» опинився у полі зору мерсисайдців давно. Тепер він став одним із кандидатів на заміну багаторічному лідеру «червоних» Мохамеду Салаху. Єгиптянин влітку покине «Енфілд».
Боуен захищає кольори «Вест Гема» від середини сезону 2019/20. Контракт англійця з лондонцями розрахований до літа 2030 року. «Залізяки» проситимуть менше 60 млн фунтів, а шанси на трансфер зростуть в разі вильоту «Юнайтед».
У цій кампанії Боуен провів 40 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 м'ячів і 11 результативних передач. Англієць здатен зіграти не тільки праворуч в атаці, а й відтягнутого нападника та навіть центрфорварда.
Чим відомий Джаррод Боуен
Уродженець містечка Лемінстер, вихованець «Герефорда». Дебютував за «биків» на дорослому рівні в сезоні 2013/14.
За рік його забрав «Галл». Кольори «тигрів» захищав до січня 2020 року. «Вест Гем» віддав за нього 22 млн фунтів. Проводить шостий повний сезон у складі лондонців.
У лавах «залізяк» тріумфував у Лізі конференцій 2022/23. У 2022-му дебютував за збірну Англії. Дійшов із «Трьома левами» до фіналу Євро-2024.
Спадщина Мохамеда Салаха в «Ліверпулі»
Єгиптянин перебрався на «Енфілд» у 2017 році. Італійська «Рома» отримала за нападника 42 млн євро.
У першому же сезоні Салах став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії. Згодом таке досягнення встановив ще тричі. На другий рік він виграв із «Ліверпулем» Лігу чемпіонів, а на третій – Прем'єр-лігу.
Загалом у колекції трофеїв Салаха в Англії два титули АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу 2019 року. Двічі він був визнаний футболістом сезону Прем'єр-ліги.
Зрештою, на цей момент за плечима Салаха 440 матчів за «Ліверпуль». До свого активу він записав 257 голів і 122 результативні передачі. У списку бомбардирів «червоних» усіх часів єгиптянин поступається лише валлійському нападнику Іану Рашу (339 м'ячів) і англійцю Роджеру Ганту (280).
До слова, воротар збірної Бразилії Аліссон узгодив контракт із грандом чемпіонату Італії. Тепер туринський «Ювентус» повинен вмовити на трансфер «Ліверпуль». Контракт бразильця з мерсисайдцями розрахований до літа 2027 року.
Нагадаємо, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.
