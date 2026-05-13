«Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон

Антон Федорців
Майкл Каррік підвищив шанси на постійну роботу з МЮ
фото: Reuters
Англійський гранд не робитиме різких рухів у міжсезоння

Директори англійського «Манчестер Юнайтед» запропонують співвласнику клубу Джиму Реткліффу затвердити Майкла Карріка в ролі постійного керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Цього тижня відбудеться засідання виконавчого комітету МЮ. Генеральний директор Омар Беррада та спортивний директор Джейсон Вілкокс радитимуть Реткліффу продовжити співпрацю з Карріком. Якщо він схвалить цей варіант, то менеджмент розпочне перемовини з тренером.

Керівники манкуніанців розглядали й інші кандидатури. Зокрема, в поле зору «Манчестер Юнайтед» потрапили Андоні Іраола («Борнмут») і Унаї Емері («Астон Вілла»). Водночас футболісти та персонал МЮ сподіваються на призначення Карріка.

Чим відомий Майкл Каррік

Уродженець Північного Тайнсайду, вихованець столичного «Вест Гема». На дорослому рівні дебютував у сезоні 1999/2000 та провів у рідній команді п'ять років із короткими перервами на оренди в «Свіндоні» та «Бірмінгемі».

Після двох сезонів у лондонському «Тоттнемі» перебрався в МЮ перед кампанією 2006/07. Провів на «Олд Траффорд» понад 10 років і завоював усі можливі трофеї. Каррік – п'ятиразовий чемпіон Англії, володар Кубка та шести Суперкубків Англії, тричі переможець Кубка ліги, тріумфатор Ліги чемпіонів 2007/08, Ліги Європи 2016/17 та Клубного чемпіонату світу.

Тренерську кар'єру розпочав із ролі асистента Уле Гуннара Сульшера та Жозе Моурінью. Наприкінці 2021-го провів три матчі на чолі МЮ як в. о. головного тренера. У 2022-2025 роках тренував «Мідлсбро», а в середині січня цьогоріч повернувся у Манчестер.

Результати «Манчестер Юнайтед» під керівництвом Майкла Карріка

Англієць замінив на посаді португальського фахівця Рубена Аморіма з контрактом до кінця сезону. МЮ значно покращив результати та достроково вийшов у Лігу чемпіонів.

Загалом із Карріком на чолі «червоні дияволи» зіграли 15 матчів у Прем'єр-лізі, в яких здобули 10 перемог і лише двічі програли. У січні його визнали найкращим тренером місяця.

До слова, англійський «Ліверпуль» накинув оком на капітана аутсайдера чемпіонату Англії. До сфери зацікавлень потрапив ападник лондонського «Вест Гема» Боуен. Він став одним із кандидатів на заміну багаторічному лідеру «червоних» Салаху.

Нагадаємо, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Манчестер Юнайтед

Українець з чемпіонату Англії змінить клуб влітку – ЗМІ
«Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон
Тенісна легенда вперше за п'ять років візьме участь в «Ролан Гарросі»
Прем'єр-ліга вимушено перенесла один із матчів туру
ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі
«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі
