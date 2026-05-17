«Олександрія» несподівано впевнено переграла «Рух» у Прем'єр-лізі

Аутсайдер перервав багатомісячну смугу невдач

У рамках 29-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги львівський «Рух» поступився «Олександрії» (1:3) на власному полі. Про це повідомляє «Главком».

Зі старту команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Активнішими були господарі. Та повели в рахунку гості – Власюк навмання закинув у штрафний, а Цара розкішно пробив у дотик із льоту.

«Рух» повернув м'яч під контроль. Утім, до небезпеки біля володінь Макаренка львів'яни справу довести не могли. Зате «Олександрія» прокинулася під кінець тайму. Спершу Кастільйо пробив поруч зі стійкою. А потім Ндіага обікрав суперника на правому фланзі та прострілив, і Копина зрізав м'яч у власні ворота.

Геть кепські справи господарів стали на старті другої половини. «Рух» розвів м'яч у центральному колі, але швидко його втратив. Натомість «містяни» провели швидку атаку лівим флангом, на фініші якої Кастільйо замкнув простріл Цари.

Після цього епізоду на полі запанував відкритий футбол. Ось львів'янин Кітела зі штрафного закрутив м'яч повз дев'ятку. У відповідь Цара створив момент для Мишньова, та той не переграв кіпера на ближній стійці. Згодом уже воротар гостей Макаренко дивом упіймав м'яч після удару Угріка.

«Рух» таки уник розгромної поразки. Не обійшлося без допомоги олександрійців. Огарков у простій ситуації збив Романа у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов Таллеса та розвів м'яч і Макаренка по різних кутах.

Окрилені львів'яни полетіли вперед. Команда Івана Федика створила кілька нагод. Із пострілом Діалло впорався голкіпер, а Алмазбеков на добиванні поцілив у поперечину. Невдовзі Кітела з кількох метрів пробив повз ворота. Та більше цифри на табло не змінилися.

«Олександрія» оформила першу перемогу під керівництвом Володимира Шарана після третього призначення тренера та першу звитягу взагалі – з вересня. Утім, обидва колективи залишилися на попередніх рубежах: «містяни» йдуть передостанніми (16 очок), а «Рух» – у зоні перехідних матчів (21).

До слова, харківський «Металіст 1925» не втримав перемогу над «Епіцентром» із Кам'янця-Подільського в УПЛ. На гол хавбека Забергджі в першому таймі подоляни відповіли забитим м'ячем форварда Сидуна в другому. Харків'яни мають п'ятиматчеву серію без перемог.

Нагадаємо, київське «Динамо» з історичним голом Ярмоленка здолало «Полтаву» в Прем'єр-лізі. У списку бомбардирів УПЛ усіх часів лідер столичного гранда наздогнав Реброва. До рекордсмена Шацьких залишився один м'яч.