Дует лідерів повернувся до обойми «Ліверпуля» після травм

Антон Федорців
Мохамед Салах насолоджуються останніми тижнями в «Ліверпулі»
фото: Reuters
Обидва футболісти за крок від переходу в інші команди

Головний тренер англійського «Ліверпуля» Арне Слот отримав позитивні новини з лазарету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нападник Мохамед Салах зможе взяти участь в передостанньому турі Прем'єр-ліги. «Червоні» протистоятимуть бірмінгемській «Астон Віллі». Єгиптянин пропустив два поєдинки через ушкодження внутрішньої поверхні стегна.

«Мо буде доступний завтра лише на кілька хвилин. Та сподіваємося, що він зможе вийти на поле», – заявив керманич команди.

Також Слот поділився інформацією про стан основного воротаря «Ліверпуля» Аліссона. Бразильський кіпер травмувався у середині березня. Незабаром страж воріт повернеться на поле.

«Аліссон знову тренується з нами. Побачимо, як він почуватиметься завтра – чи вже буде готовий, чи доведеться почекати ще тиждень», – додав нідерландець.

Салах гарантовано покине «Енфілд» влітку. Раніше клуб і нападник анонсували прощання. Натомість Аліссоном активно цікавиться туринський «Ювентус».

Спадщина Мохамеда Салаха в «Ліверпулі»

Єгиптянин перебрався на «Енфілд» у 2017 році. Італійська «Рома» отримала за нападника 42 млн євро.

У першому же сезоні Салах став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії. Згодом таке досягнення встановив ще тричі. На другий рік він виграв із «Ліверпулем» Лігу чемпіонів, а на третій – Прем'єр-лігу.

Загалом у колекції трофеїв Салаха в Англії два титули АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу 2019 року. Двічі він був визнаний футболістом сезону Прем'єр-ліги.

Зрештою, на цей момент за плечима Салаха 440 матчів за «Ліверпуль». До свого активу він записав 257 голів і 122 результативні передачі. У списку бомбардирів «червоних» усіх часів єгиптянин поступається лише валлійському нападнику Іану Рашу (339 м'ячів) і англійцю Роджеру Ганту (280).

«Ліверпуль» у сезоні 2025/26

Змагальний рік підопічні Слота розпочали з поразки в поєдинку за Суперкубок Англії. «Червоні» поступилися лондонському «Крістал Пелас» у серії пенальті.

Від столичних «орлів» у жовтні «Ліверпуль» вилетів у Кубку ліги. Натомість в Кубку Англії команда Слота вийшла в чвертьфінал, де розгромно програла «Манчестер Сіті» (0:4).

Нарешті в Лізі чемпіонів «червоні» вилетіли від французького ПСЖ у 1/4 фіналу (0:2, 0:2). Наразі «Ліверпуль» йде четвертим в АПЛ і проходить в головний єврокубок на новий сезон.

Нагадаємо, «Ліверпуль» накинув оком на капітана аутсайдера чемпіонату Англії. До сфери зацікавлень потрапив нападник лондонського «Вест Гема» Боуен. Він став одним із кандидатів на заміну багаторічному лідеру «червоних» Салаху.

До слова, воротар збірної Бразилії Аліссон узгодив контракт із грандом чемпіонату Італії. Тепер туринський «Ювентус» повинен вмовити на трансфер «Ліверпуль». Контракт бразильця з мерсисайдцями розрахований до літа 2027 року.

