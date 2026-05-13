Українець з чемпіонату Англії змінить клуб влітку – ЗМІ

Перспективний футболіст звернув на себе увагу інших колективів

Вінгер молодіжної збірної України Тимур Тутєров близький до відходу з англійського «Сандерленда» в міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Влітку кримець повернеться до лав «чорних котів» із оренди в англійському «Ексетері». Проте, в складі команди Прем'єр-ліги він навряд залишиться. Інтерес до Тутєрова проявляють інші клуби.

Найімовірніше, український вінгер змінить чемпіонат. Головні претенденти на нього – шведський АІК і шотландський «Абердін». «Сандерленд» розглядатиме лише пропозиції повноцінного трансферу Тутєрова, оскільки контракт кримця розрахований до літа 2027 року.

Тутєров розпочав нинішній сезон у команді U-21 «Сандерленда». У січні він приєднався до «Ексетера» з Ліги 1 на правах оренди. Там українець зіграв 17 матчів, у яких оформив три голи та один асист.

До слова, екскерманич збірної України Сергій Ребров знайшов собі новий клуб у Європі. Вітчизняний фахівець отримав пропозицію з Греції. Там на нього націлився афінський «Панатінаїкос».

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS).