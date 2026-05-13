Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українець з чемпіонату Англії змінить клуб влітку – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Українець з чемпіонату Англії змінить клуб влітку – ЗМІ
Тимур Тутєров зацікавив клуби провідних дивізіонів
фото: PPAUK
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Перспективний футболіст звернув на себе увагу інших колективів

Вінгер молодіжної збірної України Тимур Тутєров близький до відходу з англійського «Сандерленда» в міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Влітку кримець повернеться до лав «чорних котів» із оренди в англійському «Ексетері». Проте, в складі команди Прем'єр-ліги він навряд залишиться. Інтерес до Тутєрова проявляють інші клуби.

Найімовірніше, український вінгер змінить чемпіонат. Головні претенденти на нього – шведський АІК і шотландський «Абердін». «Сандерленд» розглядатиме лише пропозиції повноцінного трансферу Тутєрова, оскільки контракт кримця розрахований до літа 2027 року.

Тутєров розпочав нинішній сезон у команді U-21 «Сандерленда». У січні він приєднався до «Ексетера» з Ліги 1 на правах оренди. Там українець зіграв 17 матчів, у яких оформив три голи та один асист.

До слова, екскерманич збірної України Сергій Ребров знайшов собі новий клуб у Європі. Вітчизняний фахівець отримав пропозицію з Греції. Там на нього націлився афінський «Панатінаїкос».

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Читайте також:

Теги: Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Довбик у доброму гуморі відновив тренувальні сесії
Довбик повернувся до тренувань з «Ромою»
Сьогодні, 16:59
Руслан Маліновський обиратиме з двох варіантів
«Трабзонспор» зачекався на рішення півзахисника збірної України – інсайдер
11 травня, 12:57
«Нафтовикам» доведеться покладатися на внутрішні резерви
«Нефтчі» Вернидуба отримав суворе покарання від ФІФА
6 травня, 11:26
Михайло Мудрик отримав суворе покарання
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
29 квiтня, 17:46
Данило Кревсун прагне потрапити до основної обойми «джмелів»
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
27 квiтня, 16:45
Сергій Ребров готується відновити кар’єру клубного тренера
Ребров знайшов собі новий клуб в Європі – джерело
9 травня, 21:27

Новини

Українець з чемпіонату Англії змінить клуб влітку – ЗМІ
Українець з чемпіонату Англії змінить клуб влітку – ЗМІ
«Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон
«Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон
Тенісна легенда вперше за п'ять років візьме участь в «Ролан Гарросі»
Тенісна легенда вперше за п'ять років візьме участь в «Ролан Гарросі»
Прем'єр-ліга вимушено перенесла один із матчів туру
Прем'єр-ліга вимушено перенесла один із матчів туру
ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі
ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі
«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі
«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua