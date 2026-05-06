«Арсенал» повторив клубний рекорд понад півстолітньої давності

«Каноніри» претендують на два трофеї за підсумками сезону
фото: Reuters

Англійський гранд готовий переписати власну історію

Лондонський «Арсенал» здолав мадридський «Атлетіко» (1:0) в півфіналі Ліги чемпіонів і повторив рекорд клубу за перемогами в одному сезоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Тепер в активі «канонірів» 41 перемога в усіх турнірах. Найбільше звитяг (23) підопічні Мікеля Артети оформили в англійській Прем'єр-лізі. Також лондонці мають перемоги в Лізі чемпіонів (11), Кубку ліги (чотири) та Кубку Англії (три).

Попереднього разу таке досягнення підкорилося «Арсеналу» в сезоні 1970/71. Тоді «каноніри» оформили дубль. Вони здобули чемпіонський титул і завоювали Кубок Англії.

Нова генерація лондонців матиме чотири спроби, щоб оновити рекорд. На «Арсенал» чекають три поєдинки АПЛ – столичний «Вест Гем», «Бернлі» та лондонський «Крістал Пелас». Також 30 травня «каноніри» зіграють фінал Ліги чемпіонів проти переможця протистояння мюнхенської «Баварії» та французького ПСЖ.

«Арсенал» – «Атлетіко»: як це було

«Каноніри» відкрили рахунок під завісу першої половини. У затяжній атаці команди Артети з меж штрафного пробив Троссард. Воротар «матрацників» Облак зумів парирувати м'яч, але на добиванні опинився Сака та в дотик переправив сферу в сітку.

На старті другого тайму «Атлетіко» претендував на пенальті. Сімеоне обіграв голкіпера та збирався відправив м'яч у порожні ворота, та йому завадив Габріел. Арбітр вирішив, що контакту між футболістами було замало для призначення одинадцятиметрового.

Далі команди змарнували щонайменше по моменту. З пострілом Грізманна впорався Рая, а удар Йокереса з меж штрафного пройшов над воротами. Зрештою, лондонцям для перемоги вистачило й одного забитого м'яча.

Повну версію матчу дивіться тут:
https://megogo.net/ua/sport/27921486-arsenal-atletiko.html

Фінал Ліги чемпіонів

Поєдинок запланований на 30 травня. Матч прийме «Пушкаш Арена» в Будапешті. На стадіоні в угорській столиці відбувся фінал Ліги Європи 2022/23, у якому іспанська «Севілья» здолала італійську «Рому» в серії пенальті.

«Арсеналу» дістанеться статус номінального гостя зустрічі. Для «канонірів» прийдешній фінал буде другим в історії. У 2006 році вони в меншості драматично поступилися іспанській «Барселоні» (1:2).

До слова, напередодні «Арсенал» продав оборонця чемпіону Португалії. Центрбек Якуб Ківйор став футболістом «Порту» на постійній основі. Поляк уклав контракт до літа 2030 року.

Нагадаємо, колишній лідер «Арсенала» Аарон Ремзі остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року.

