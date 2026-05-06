«Арсенал» став п'ятим за вісім років клубом чемпіонату Англії у фіналі Ліги чемпіонів

Англійські колективи стали звичними гостями у вирішальному поєдинку

Лондонський «Арсенал» підтвердив домінування представників англійської Прем'єр-ліги та вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Напередодні «каноніри» мінімально здолали мадридський «Атлетіко». Переможний гол оформив нападник лондонців Сака. У першому поєдинку команди розійшлися миром (1:1), тож у фінал пройшов «Арсенал».

Підопічні Мікеля Артети приєдналися до «Ліверпуля», столичного «Тоттенгема», «Манчестер Сіті» та лондонського «Челсі». Вони забезпечили Англії представництво в чотирьох фіналах із семи. Зокрема, двічі трофей розіграли англійські команди: «Ліверпуль» і «Тоттенгем» у сезоні 2018/19 та «Челсі» з «Манчестер Сіті» – в 2020/21.

Водночас поза суто англійськими фіналами тамтешні клуби виграли один матч із двох. «Містяни» в кампанії 2022/23 переграли міланський «Інтер» (1:0), а от за рік до того мерсисайдці програли мадридському «Реалу» (0:1). «Арсенал» може стати сьомим представником Англії з тріумфом у Кубку чемпіонів після «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуля», «Ноттінгем Форест», бірмінгемської «Астон Вілли», «Челсі» та «Манчестер Сіті».

Загалом англійські клуби виграли 16 трофеїв. За цим показником вони поступаються представникам Іспанії (20 кубків). Зокрема, «Реал» виграв 15 трофеїв, а ще півдесятка в спільну скарбничку додала «Барселона».

«Арсенал» – «Атлетіко»: як це було

«Каноніри» відкрили рахунок під завісу першої половини. У затяжній атаці команди Артети з меж штрафного пробив Троссард. Воротар «матрацників» Облак зумів парирувати м'яч, але на добиванні опинився Сака та в дотик переправив сферу в сітку.

На старті другого тайму «Атлетіко» претендував на пенальті. Сімеоне обіграв голкіпера та збирався відправив м'яч у порожні ворота, та йому завадив Габріел. Арбітр вирішив, що контакту між футболістами було замало для призначення одинадцятиметрового.

Далі команди змарнували щонайменше по моменту. З пострілом Грізманна впорався Рая, а удар Йокереса з меж штрафного пройшов над воротами. Зрештою, лондонцям для перемоги вистачило й одного забитого м'яча.

Фінал Ліги чемпіонів

Поєдинок запланований на 30 травня. Матч прийме «Пушкаш Арена» в Будапешті. На стадіоні в угорській столиці відбувся фінал Ліги Європи 2022/23, у якому іспанська «Севілья» здолала італійську «Рому» в серії пенальті.

«Арсеналу» дістанеться статус номінального гостя зустрічі. Для «канонірів» прийдешній фінал буде другим в історії. У 2006 році вони в меншості драматично поступилися іспанській «Барселоні» (1:2).

До слова, напередодні «Арсенал» продав оборонця чемпіону Португалії. Центрбек Якуб Ківйор став футболістом «Порту» на постійній основі. Поляк уклав контракт до літа 2030 року.

Нагадаємо, колишній лідер «Арсенала» Аарон Ремзі остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року.