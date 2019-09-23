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    «Челсі» під керівництвом Лемпарда видав найгірший старт сезону в домашніх матчах за 31 рік

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    Френк Лемпард - «Челсі» під керівництвом Лемпарда видав найгірший старт сезону в домашніх матчах за 31 рік
    Френк Лемпард

    Лемпард, який очолив команду минулого літа, став першим наставником клубу з 1988 року, які не зуміли виграти в перших чотирьох домашніх матчах

    Лондонський «Челсі» невдало виступає в домашніх матчах на старті нинішнього сезону.

    У перших чотирьох зустрічах на стадіоні «Стемфорд Бридж» сині не зуміли здобути жодної перемоги, двічі зігравши внічию і зазнавши двох поразок.

    Як повідомляє Yahoo Sports, головний тренер «Челсі» Френк Лемпард, який очолив команду минулого літа, став першим наставником клубу з 1988 року, які не зуміли виграти в перших чотирьох домашніх матчах.

    Лемпард почав тренерську кар'єру влітку 2018 року і в свій перший сезон тренував «Дербі Каунті». Більшу частину кар'єри гравця Френк провів в «Челсі» і є найкращим бомбардиром в історії клубу.

    Після шести турів «Челсі» займає 11-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 8 очок. У наступному матчі лондонці зустрінуться з «Грімсбі Таун» в рамках Кубка англійської ліги.

    Джерело: Чемпионат.com

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