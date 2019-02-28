Фантастичний Педро і недолугий автогол принесли «Челсі» перемогу в Лондонському дербі (відео)



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Іспанець Педро, можливо, допоміг італійському тренерові Саррі втриматися на посаді theguardian.com

Завдяки цій перемозі тренер Мауріціо Саррі вочевидь втримається на посаді до матчу з «Динамо»

Суперник команди київського «Динамо» за 1/8 фіналу Ліги Європи лондонський «Челсі» здобув перемогу в дербі над «Тоттнемом» у рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Перемогу «аристократам» у загалом рівному матчі приніс досвідчений іспанець Педро, який у середині другого тайму отримав на своєму правому фланзі передачу від Сесара Аспілікети, розхитав Бена Девіса і пробив з гострого кута між ніг воротареві Уґо Льорісу.

Остаточно ж питання про переможця в матчі зняв курйозний автогол оборонця «шпор» Кірона Тріпп'єра, котрий хотів відпасувати назад воротарю, але спрямував м'яч упротихід Льорісу.

Загалом склад, який на цей матч виставив тренер «Челсі» Мауріціо Саррі, був звичним. За винятком воротарської позиції. Як і очікувалося, після демаршу в фіналі Кубка Ліги Кепа Аррізабалаґа залишився у резерві, а місце в стулці зайняв Віллі Кабальєро. Для аргентинця то була перша поява в Прем'єр-лізі у поточному сезоні.

«Челсі» - «Тоттнем Готспур» - 2:0

Голи: 1:0 - Педро (57). 2:0 - Тріпп'єр (84, автогол)

«Челсі»: Віллі Кабальєро - Аспілікета (к), Рюдіґер, Давід Луїс, Маркос Алонсо - Нґоло Канте, Жоржіньо, Ковачіч (Лофтус-Чік, 77) - Педро, Іґуаїн (Олів'є Жиру, 84), Еден Азар (Вілліан, 60). Тренер - Мауріціо Саррі

«Тоттнем»: Льоріс (к) - Тріпп'єр, Альдервейрельд, Давінсон Санчес, Бен Девіс - Мусса Сіссоко, Вінкс - Сон Гин-Мін (Лукас Моура, 80), Крістіан Еріксен, Ламела (Фернандо Льоренте, 71) - Гаррі Кейн. Тренер - Маурісіо Пекеттіно

Суддя: Маррінер

Попередження: Давід Луїс (90+4) - Гаррі Кейн (90+4)

27 лютого. Лондон. Stamford Bridge

Після цієї перемоги «Челсі» набрав 53 очки, але залишився на шостому місці. Лондонці продовжують відставати на два пункти від «Манчестер Юнайтед», який у паралельному матчі переміг завдяки дублеві Ромелу Лукаку на виїзді «Крістал Пелас» - 3:1.

Лідерство зберігає «Ліверпуль». Сьогодні команда Юрґена Клоппа розтрощила 5:0 «Вотфорд» (дублі на рахунку Садіо Мане і Віржіла ван Дейка, ще один м'яч забив Дівок Оріґі). У мерсисайдців 69 очок і вони утримують очкову перевагу над «Манчестер Сіті». «Міщани» щойно здолали вдома «Вест Гем» - 1:0. Єдиний м'яч провів Серхіо Кун Аґуеро.

«Тоттнем» надалі має 60 очок і йде третім. «Арсенал», який сьогодні розгромив 5:1 «Борнмут», «шпори» випереджають на чотири пункти.