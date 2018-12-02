«Челсі» впевнено обіграв «Фулгем»



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Фото взяте з сайту football24.ua

Голи Педро і Лофтуса-Чіка принесли «синім» три очки в матчі проти команди Раньєрі

«Челсі» захопив ініціативу з самого початку і швидко вийшов вперед. Канте обікрав в центрі поля суперника, розігнав атаку і віддав на Педро. Той в штрафному класно прибрав захисника на замаху і точно пробив у дальній кут. Жиру до перерви міг подвоїти перевагу, проте Ріко впорався з його ударом.

У другому таймі Чемберс двічі міг зрівняти рахунок, але тепер вже настав час Аррізабалаги рятувати свою команду. А наприкінці матчу чудова комбінація «аристократів» і своєчасний останній пас Азара вивели Лофтуса-Чіка на ударну позицію і той без проблем встановив остаточний рахунок в матчі.

«Челсі» набрав 31 очко завдяки цій перемозі і наблизився до «Ліверпуля», який сьогодні зустрінеться з «Евертоном» в мерсисайдському дербі. «Фулгем» з вісьмома пунктами лишився останнім.

«Челсі» - «Фулгем» 2:0

Голи: Педро, 4, Лофтус-Чік, 82.

«Челсі»: Кепа - Аспілікуета, Рюдігер, Луїс, Алонсо (Дзаппакоста, 78) - Канте, Жоржина, Ковачич (Лофтус-Чік, 67) - Педро, Жиру (Мората, 70), Азар.

«Фулгем»: Ріко - Крісті, Одоі, Моусон, Ле Маршан - Сері, Чамберс - Йохансен (Айіте, 46), Керні (Кебано, 76), Сессеньон (Камара, 46) - Мітрович.

Попередження: Аспілікуета, Мората - Одоі.

Джерело: football24.ua