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    Чемпіон Бельгії Малиновський прокоментував можливість повернення в чемпіонат України

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    Руслан Малиновський - Чемпіон Бельгії Малиновський прокоментував можливість повернення в чемпіонат України
    Руслан Малиновський
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    Наразі півзахисник збірної України визначається з клубом на новий сезон

    Півзахисник збірної України та бельгійського «Ґенка» Руслан Малиновський поділився планами на найближче майбутнє. Наразі футболіст визначається з клубом на наступний сезон. При цьому він не розглядає варіант повернення в чемпіонат України як пріоритетний.

    «Поки що не знаю, де почну наступний сезон. Потрібно спочатку переговорити з керівництвом «Ґенка». Сподіваюся, найближчим часом усе з’ясується. Мені зараз 26 – вік, коли потрібно зробити крок вперед, спробувати себе в сильнішому чемпіонаті. Після трьох років у Бельгії я готовий до цього. Подобаються італійська Серія А та англійська Прем’єр-ліга», - розповів Малиновський Sport.ua.

    Нагадаємо, останнього сезону Малиновський став чемпіоном Бельгії в складі «Ґенка».

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