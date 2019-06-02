Чемпіон Бельгії Малиновський прокоментував можливість повернення в чемпіонат України



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Руслан Малиновський Футбум

Наразі півзахисник збірної України визначається з клубом на новий сезон

Півзахисник збірної України та бельгійського «Ґенка» Руслан Малиновський поділився планами на найближче майбутнє. Наразі футболіст визначається з клубом на наступний сезон. При цьому він не розглядає варіант повернення в чемпіонат України як пріоритетний.

«Поки що не знаю, де почну наступний сезон. Потрібно спочатку переговорити з керівництвом «Ґенка». Сподіваюся, найближчим часом усе з’ясується. Мені зараз 26 – вік, коли потрібно зробити крок вперед, спробувати себе в сильнішому чемпіонаті. Після трьох років у Бельгії я готовий до цього. Подобаються італійська Серія А та англійська Прем’єр-ліга», - розповів Малиновський Sport.ua.

Нагадаємо, останнього сезону Малиновський став чемпіоном Бельгії в складі «Ґенка».