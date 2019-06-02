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    Зірку «ПСЖ» Неймара звинувачують у зґвалтуванні

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    Неймар - Зірку «ПСЖ» Неймара звинувачують у зґвалтуванні
    Неймар
    beIN SPORTS

    У Сан-Паулу на футболіста подали заяву про злочин

    Зірку французького «ПСЖ» та збірної Бразилії Неймара звинувачують у зґвалтуванні. На батьківщині в Сан-Паулу на нього подали до поліції заяву про злочин, інформує UOL.

    Жінка, ім’я якої наразі не розголошується, звинувачує Неймара в сексуальному насильстві. Інцидент ніби трапився 15 травня в Парижі.

    Ймовірна жертва також стверджує, що футболіст під час зустрічі був у стані сп’яніння.

    Наразі сам Неймар відмовляється від коментарів ЗМІ.

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