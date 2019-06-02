Зірку «ПСЖ» Неймара звинувачують у зґвалтуванні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неймар beIN SPORTS

У Сан-Паулу на футболіста подали заяву про злочин

Зірку французького «ПСЖ» та збірної Бразилії Неймара звинувачують у зґвалтуванні. На батьківщині в Сан-Паулу на нього подали до поліції заяву про злочин, інформує UOL.

Жінка, ім’я якої наразі не розголошується, звинувачує Неймара в сексуальному насильстві. Інцидент ніби трапився 15 травня в Парижі.

Ймовірна жертва також стверджує, що футболіст під час зустрічі був у стані сп’яніння.

Наразі сам Неймар відмовляється від коментарів ЗМІ.