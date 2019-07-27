Чемпіон Паралімпіади Демчук розповів історію, яка характеризує померлого Вірастюка



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Роман Вірастюк ніколи не був зверхнім Фото із соцмереж

У такий вчинках - весь Вірастюк-старший

Надзвичайно зворушливий спогад про спочилого сьогодні, 27 липня вранці відомого легкоатлета, керівника департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді і спорту Романа Вірастюка написав у себе в «Фейсбуку» чемпіон Паралімпіади-2016 з фехтування Андрій Демчук:

«Вічная пам'ять Великій Людині України! Ніколи не забуду однієї ситуації біля Олімпійського навчально-спортивного центру в Конча-Заспі. Прогулючись вранці, я помітив, як Роман Вірастюк ходить попри дорогу з пакетами і збирає сміття. Потім я побачив, що вже стоїть їх штук шість повних.

Я привітався, допоміг. Розговорившись за «спільним заняттям», почув від пана Романа: «Ось гуляв вранці, думав вже їхати на недільну Службу Божу. Але так стало неприємно, що навколо стільки сміття. Думаю Бог мене простить, що я не поїхав.

Поважаю і ціную нашу дружбу!»

Вірастюкові був 51 рік. Прощання з ним відбудеться завтра, 28 липня, з 11:00 до 13:00 на НСК «Олімпійський» (Олімпійський дворик). Після того тіло атлета повезуть на територію Олімпійського центру «Конча-Заспа». Спортсмени порощаються з Романом, починаючи з 14:00.