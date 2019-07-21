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    Золоті 65 метрів. Відео чемпіонського кидка українки Іваненко на Євро-2019

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    Валерія Іваненко є чемпіонкою Європи уже в трьох вікових групах - Золоті 65 метрів. Відео чемпіонського кидка українки Іваненко на Євро-2019
    Валерія Іваненко є чемпіонкою Європи уже в трьох вікових групах
    НОК України

    В України вже три золота юніорського Євро

    Метальниця молота Валерія Іваненко принесла Україні третє золото на юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики в шведському Буросі.

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    Перед заключним змагальним днем збірна України має в своїй скарбничці чотири медалі - золото Ярослави Магучих, Михайла Кохана і Валерії Іваненко (обоє - метання молота) і срібло Іллі Кравченка (стрибки з жердиною).

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