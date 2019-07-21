Золоті 65 метрів. Відео чемпіонського кидка українки Іваненко на Євро-2019



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Валерія Іваненко є чемпіонкою Європи уже в трьох вікових групах НОК України

В України вже три золота юніорського Євро

Метальниця молота Валерія Іваненко принесла Україні третє золото на юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики в шведському Буросі.

Чемпіонський титул 17-річній українці приніс кидок на 65,83 метра.

Перед заключним змагальним днем збірна України має в своїй скарбничці чотири медалі - золото Ярослави Магучих, Михайла Кохана і Валерії Іваненко (обоє - метання молота) і срібло Іллі Кравченка (стрибки з жердиною).