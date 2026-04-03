Чемпіон світу сенсаційно претендує на посаду тренера збірної Гани – ЗМІ

Йоахім Льов не тренував п'ять років

Африканська збірна здивувала інтересом до зіркового фахівця з Європи

Ганська асоціація футболу прагне призначити німця Йоахіма Льова головним тренером національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на GhanaSoccernet.

Функціонери нібито вже розпочали перемовини з досвідченим фахівцем. Льов готовий розглянути пропозицію очолити «чорних зірок». Посада керманича збірної Гани стала вакантною кілька днів тому.

Серія невдалих результатів коштувала роботи ексхавбеку дортмундської «Боруссії» Отто Аддо. Він вивів ганську збірну на Чемпіонат світу 2026 року, але пропустив Кубок африканських націй 2025. Окрім того, «чорні зірки» зазнали поразок в обох березневих спарингах.

Тренерська кар'єра Йоахіма Льова

Самостійну роботу розпочав у 1996 році, очоливши «Штутгарт». Провів на чолі швабів два сезони та завоював Кубок Німеччини.

Пізніше потренував стамбульський «Фенербахче», німецький «Карлсруе», турецький «Аданаспор», «Тіроль» з австрійського Інсбрука, віденську «Аустрію». Став чемпіоном Австрії з «Тіролем» і виграв Суперкубок Австрії з «Аустрією».

У 2006 році зійшов на місток збірної Німеччини. Провів на чолі національної команди. Тріумфував на ЧС-2014, виграв «бронзу» Мундіалю-2010, дійшов до фіналу Євро-2008.

Збірна Гани на ЧС-2026

На прийдешньому Мундіалі Гана змагатиметься в групі L. Там її суперниками стануть національні команди Англії, Хорватії та Панами.

Перший матч африканська збірна зіграє проти Панами 17 червня. Цей поєдинок відбудеться в канадському Торонто.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.