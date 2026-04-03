Чемпіон світу сенсаційно претендує на посаду тренера збірної Гани – ЗМІ

Антон Федорців
Йоахім Льов не тренував п'ять років
фото: Reuters

Африканська збірна здивувала інтересом до зіркового фахівця з Європи

Ганська асоціація футболу прагне призначити німця Йоахіма Льова головним тренером національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на GhanaSoccernet.

Функціонери нібито вже розпочали перемовини з досвідченим фахівцем. Льов готовий розглянути пропозицію очолити «чорних зірок». Посада керманича збірної Гани стала вакантною кілька днів тому.

Серія невдалих результатів коштувала роботи ексхавбеку дортмундської «Боруссії» Отто Аддо. Він вивів ганську збірну на Чемпіонат світу 2026 року, але пропустив Кубок африканських націй 2025. Окрім того, «чорні зірки» зазнали поразок в обох березневих спарингах.

Тренерська кар'єра Йоахіма Льова

Самостійну роботу розпочав у 1996 році, очоливши «Штутгарт». Провів на чолі швабів два сезони та завоював Кубок Німеччини.

Пізніше потренував стамбульський «Фенербахче», німецький «Карлсруе», турецький «Аданаспор», «Тіроль» з австрійського Інсбрука, віденську «Аустрію». Став чемпіоном Австрії з «Тіролем» і виграв Суперкубок Австрії з «Аустрією».

У 2006 році зійшов на місток збірної Німеччини. Провів на чолі національної команди. Тріумфував на ЧС-2014, виграв «бронзу» Мундіалю-2010, дійшов до фіналу Євро-2008.

Збірна Гани на ЧС-2026

На прийдешньому Мундіалі Гана змагатиметься в групі L. Там її суперниками стануть національні команди Англії, Хорватії та Панами.

Перший матч африканська збірна зіграє проти Панами 17 червня. Цей поєдинок відбудеться в канадському Торонто.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Читайте також

Егемен Коркмаз постраждав через емоції
Тренер суперника молодіжної збірної України знепритомнів посеред поєдинку
1 квiтня, 11:29
Хосеп Гвардіола (в центрі) може передати кермо «містян» Енцо Маресці (праворуч)
«Манчестер Сіті» визначився з пріоритетом на заміну Гвардіолі – ЗМІ
1 квiтня, 11:57
Ерве Ренар може змінити Близький Схід на Африку
Гана зібралася переманити тренера іншого учасника Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 10:22
На берегах Майну Гьотце все влаштовує
«Золотий хлопчик» німецького футболу визначився з майбутнім
2 квiтня, 10:57
Мірча Луческу завершив роботу з «триколірними»
Луческу офіційно пішов із посади головного тренера збірної Румунії
2 квiтня, 15:18
Дженнаро Гаттузо не затримався на посаді після фіаско
Легендарний партнер Шевченка офіційно пішов із посади тренера збірної
3 квiтня, 15:45

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
