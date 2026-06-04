Чи зіграє Плотницький? Визначився склад збірної України з волейболу на перший тиждень Ліги націй

Минулого року Україна боролася за вихід до фінальної частини, зупинившись за дві позиції від неї

Ситуація з екскапітаном лишається непростою

Чоловіча збірна України з волейболу оголосила перелік волейболістів, які зіграють під час першого ігрового тижня Ліги націй 2026, який прийматиме Китай. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Volleyball.ua.

Проблеми з Плотницьким

Тренерський штаб на чолі з аргентинським фахівцем Раулем Лосано включив до розширеного списку 15 волейболістів, проте безпосередньо на старті турніру виступлять 14 гравців.

Головною новиною стало включення до загальної заявки лідера та колишнього капітана команди Олега Плотницького. Напередодні сезону догравальник італійської «Перуджі», з якою він вдруге виграв Лігу чемпіонів, анонсував своє повернення до національної збірної після того, як у 2025 році оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Проте його участь у матчах першого тижня наразі залишається під питанням. Через організаційні затримки з оформленням документів волейболіст перебуває в Європі та очікує на отримання нового українського паспорта. Через це він ще не зміг прилетіти до Китаю. У тренерському штабі сподіваються, що Плотницький зможе приєднатися до збірної безпосередньо в ході стартового туру.

Попри відсутність лідера, у розпорядженні команди є ще чотири догравальники, серед яких найрезультативніший гравець минулого розіграшу Ліги націй Дмитро Янчук. Також у строю інші ключові виконавці: центральний блокуючий Юрій Семенюк та діагональний Василь Тупчій.

Повний склад на перший тиждень Ліги націй 2026 виглядає так:

Зв'язуючі: Юрій Синиця («Хебей», Китай), Віталій Щитков («Епіцентр-Подоляни»).

Діагональні: Василь Тупчій («Барком-Кажани»), Максим Тонконог («Фано», Італія).

Догравальники: Олег Плотницький («Перуджа», Італія), Ілля Ковальов («Барком-Кажани»), Дмитро Янчук («Панатінаїкос», Греція), Олександр Наложний («Епіцентр-Подоляни»), Євгеній Кісілюк («Рапід», Румунія).

Центральні блокуючі: Владислав Щуров («Барком-Кажани»), Юрій Семенюк («Проєкт Варшава», Польща), Денис Велецький, Андрій Челеняк (обидва — «Епіцентр-Подоляни» / Україна U20).

Ліберо: Євгеній Бойко («Решетилівка»), Ярослав Пампушко («Барком-Кажани»).

Розклад матчів збірної України

Під час першого тижня Ліги націй 2026 українці проведуть чотири поєдинки. Серед суперників будуть грізні збірні Японії та Польщі, непроста команда Куби та китайська збірна, яка була на межі вильоту минулого року.

Перший з матчів пройде у середу, 10 червня, о 15:00, де українці зіграють з Японією. Наступного дня об 11:30 синьо-жовті проведуть важливий поєдинок з Китаєм, який потрібно вигравати. У п'ятницю, 12 червня, о такій же годині Україна зіграє з Кубою. Завершиться перший тиждень грою з найважчим суперником – Польщею, яка пройде в неділю о 8:00.

Нагадаємо, що збірна України з волейболу визначилася із заявкою на Лігу націй 2026.