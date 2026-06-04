Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гравці топової збірної висунули претензії федерації перед стартом Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Гравці топової збірної висунули претензії федерації перед стартом Чемпіонату світу 2026
Франція вигравала Чемпіонат світу 2018 року і розраховує на потужний виступ у Північній Америці
фото: Maxppp

Гравці збірної Франції поскаржилися на обмеження для своїх близьких

У таборі національної збірної Франції з футболу, яка перебуває на тренувальній базі в Клерфонтені, виникли внутрішні суперечки напередодні старту Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Équipe. 

Чим невдоволені гравці?

За інформацією французького видання L'Équipe, гравці «триколірних» висловили відверте невдоволення рішенням Федерації футболу Франції щодо кількості квитків на матчі мундіалю, а також розміру призових бонусів. Суть конфлікту навколо квитків полягає в тому, що федерація виділила кожному футболісту всього по вісім квитків на гру (два безкоштовних та можливість докупити ще шість платних). Гравці вважають таку квоту абсолютно недостатньою для того, щоб їхні родини та близькі змогли повноцінно відвідати матчі турніру в США, через що в команді виникла певна напруга.

Окрім цього, фінансове питання також стало проблемним. Через високу вартість організації логістики та переїзду команди до Сполучених Штатів, керівництво Федерації футболу Франції попросило футболістів піти на поступки та запропонувало знизити суму бонусів за участь у Чемпіонаті світу.

Компроміс з боку футболістів

Свої претензії гравці збірної висловили особисто президенту федерації Філіппу Діалло під час спільного обіду в Клерфонтені, на якому також був присутній президент Франції Еммануель Макрон. Попри складний контекст, зустріч і подальші переговори пройшли в спокійній атмосфері. Аби продемонструвати жест доброї волі та готовність до компромісу, футболісти погодилися знятися в запланованих рекламних акціях федерації. Наразі перемовини щодо призових перебувають на вирішальній стадії, і очікується, що гравці все ж отримають бажані суми, тоді як дискусія щодо збільшення кількості квитків для родичів залишається відкритою.

Нагадаємо, що збірна Франції оприлюднила остаточну заявку на Чемпіонат світу 2026

Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Зубков потужно виступав у турецькому чемпіонаті, але прагнув змінити клуб через особисті обставини
Гравець збірної України з футболу перейшов до грецького чемпіонату
Вчора, 22:25
Для господарів турніру це вже третя поразка у фіналі поспіль
Фінляндія вп'яте виграла чемпіонат світу з хокею
1 червня, 04:10
Люка Зідан прагне повторити успіх батька
Зідан-молодший потрапив до складу збірної Алжиру на Чемпіонат світу 2026
31 травня, 22:05
Найкращі шанси виграти Лігу чемпіонів, згідно з оцінкою Opta, має «ПСЖ»
ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів
28 травня, 15:31
Георгій Єрмаков отримав дебютний виклик до зірної України
Мальдера довикликав легіонера, який може дебютувати у збірній України з футболу
26 травня, 17:18
Альваро Арбелоа очолив «Реал» у січні і залишає команду без титулів
Арбелоа повідомив, що залишає посаду головного тренера «Реала»
22 травня, 12:45
Володимир Орден Яковенко – ветеран «Айдару» та «Азову», захисник «Азовсталі»
«Київ чекає Ордена вдома». Ультрас «Динамо» закликають звільнити з полону легендарного фаната
19 травня, 17:31
Ламін Ямаль не взяв прапор ані Іспанії, ані Каталонії
Лідер збірної Іспанії відсвяткував титул із прапором Палестини
13 травня, 10:47
«Астон Вілла» мінімально поступалася перед другим матчем і прагнула відігратися у себе вдома
«Астон Вілла» і «Ноттінгем Форест» вирішили долю півфінального дербі Ліги Європи Реклама
8 травня, 01:35

Новини

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися вирішальні матчі жіночої збірної України
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися вирішальні матчі жіночої збірної України
Ванат дізнався своє майбутнє в «Жироні» після вильоту з еліти
Ванат дізнався своє майбутнє в «Жироні» після вильоту з еліти
Пропагандист Шарій влаштував істерику через заяви українських тенісисток на «Ролан Гаррос»
Пропагандист Шарій влаштував істерику через заяви українських тенісисток на «Ролан Гаррос»
Чи зіграє Плотницький? Визначився склад збірної України з волейболу на перший тиждень Ліги націй
Чи зіграє Плотницький? Визначився склад збірної України з волейболу на перший тиждень Ліги націй
Левченко здобула перемогу на престижному етапі Континентального туру з легкої атлетики
Левченко здобула перемогу на престижному етапі Континентального туру з легкої атлетики
Гравці топової збірної висунули претензії федерації перед стартом Чемпіонату світу 2026
Гравці топової збірної висунули претензії федерації перед стартом Чемпіонату світу 2026

Новини

Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 4 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Вчора, 14:52

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua