Гравці топової збірної висунули претензії федерації перед стартом Чемпіонату світу 2026

Гравці збірної Франції поскаржилися на обмеження для своїх близьких

У таборі національної збірної Франції з футболу, яка перебуває на тренувальній базі в Клерфонтені, виникли внутрішні суперечки напередодні старту Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Équipe.

Чим невдоволені гравці?

За інформацією французького видання L'Équipe, гравці «триколірних» висловили відверте невдоволення рішенням Федерації футболу Франції щодо кількості квитків на матчі мундіалю, а також розміру призових бонусів. Суть конфлікту навколо квитків полягає в тому, що федерація виділила кожному футболісту всього по вісім квитків на гру (два безкоштовних та можливість докупити ще шість платних). Гравці вважають таку квоту абсолютно недостатньою для того, щоб їхні родини та близькі змогли повноцінно відвідати матчі турніру в США, через що в команді виникла певна напруга.

Окрім цього, фінансове питання також стало проблемним. Через високу вартість організації логістики та переїзду команди до Сполучених Штатів, керівництво Федерації футболу Франції попросило футболістів піти на поступки та запропонувало знизити суму бонусів за участь у Чемпіонаті світу.

Компроміс з боку футболістів

Свої претензії гравці збірної висловили особисто президенту федерації Філіппу Діалло під час спільного обіду в Клерфонтені, на якому також був присутній президент Франції Еммануель Макрон. Попри складний контекст, зустріч і подальші переговори пройшли в спокійній атмосфері. Аби продемонструвати жест доброї волі та готовність до компромісу, футболісти погодилися знятися в запланованих рекламних акціях федерації. Наразі перемовини щодо призових перебувають на вирішальній стадії, і очікується, що гравці все ж отримають бажані суми, тоді як дискусія щодо збільшення кількості квитків для родичів залишається відкритою.

Нагадаємо, що збірна Франції оприлюднила остаточну заявку на Чемпіонат світу 2026.