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Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися вирішальні матчі жіночої збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися вирішальні матчі жіночої збірної України
На груповому етапі українки виступатимуть у групі D разом зі збірними Франції, Канади, Японії та Литви

Після двох стартових зустрічей команда Віталія Чернія має в активі одну перемогу та одну поразку

Сьогодні, 4 червня, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 проведе вирішальні матчі групового раунду Чемпіонату світу, який триває у польській Варшаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Склад збірної України

  • Міріам Уро-Ніле, перший тренер Людмила Іваненко
  • Кристина Філевич, перший тренер Аїда Євтушенко
  • Анжеліка Ляшко, перший тренер Катерина Кливенок
  • Катерина Коваль, перший тренер Лариса Єщенко

На груповому етапі українки виступатимуть у групі D разом зі збірними Франції, Канади, Японії та Литви.

Після двох стартових зустрічей команда Віталія Чернія має в активі одну перемогу та одну поразку. У першому матчі українки поступилися Канаді (11:14), а згодом у напруженій боротьбі здолали Японію (19:18). Загалом в перший ігровий день в групі D вся п’ятірка команд групи здобула по одній перемозі та зазнала однієї поразки.

Переможець групи напряму вийде до чвертьфіналу, команди, які посядуть друге та третє місця, зіграють у стикових матчах за вихід до вісімки найкращих.

Відеотрансляція матчів 4 червня

13:30 Франція – Україна

15:20 Україна – Литва

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

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