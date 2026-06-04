Пропагандист Шарій влаштував істерику через заяви українських тенісисток на «Ролан Гаррос»

Шарію не сподобалося, що українки на «Ролан Гаррос» розповідають про факти підтримки війни російськими тенісистками

Проросійський пропагандист та фігурант справи про розбещення неповнолітніх Анатолій Шарій влаштував істерику через заяви українських тенісисток на «Ролан Гаррос». Про це інформує «Главком».

Шарію не сподобалося, що українки під час пресконференцій на «Ролан Гаррос» розповідають про факти підтримки війни російськими тенісистками.

Заява Шарія

«Я вже багато днів спостерігаю за виступами українських тенісистів на «Ролан Гаррос». Не їхніми виступами в спортивному сенсі, а в політичному. Щодня вони проводять пресконференції, на яких ображають своїх російських колег.

Їхні скарги на російських гравців зводяться до того, що російські тенісисти не засуджують Путіна. Чому від російських тенісистів взагалі вимагають засуджувати когось? Чому вони мають наражати на ризик свої сім’ї, роблячи такі заяви? Чому вони мають руйнувати свої шанси колись повернутися на Батьківщину, роблячи такі заяви? Щоб українським тенісистам це сподобалося? Щоб хтось отримав ще одну нагоду для піару?

Тенісисти мають грати в теніс. Теніс – це спорт. Якщо вам не подобаються ваші суперники, ви можете просто не виходити на корт і не грати в теніс. Але щоденне скиглення на прес-конференціях про «поганих російських тенісистів» уже стало нестерпним», – істерично написав в Х пропагандист Шарій.

Вирок Шарію у справі про державну зраду: що відомо

Вінницький міський суд визнав винним у держзраді Шарія, який нині переховується в Іспанії.

Шарію заочно присудили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, зокрема і його каналів.

У 2023 році СБУ повідомила Анатолію Шарію підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він брав участь у підготовці та поширенні постановчих відеороликів, де військові збройних формувань РФ допитують українських полонених.

«Змонтовані» сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником п’ятої служби ФСБ Косенком М. Ю., а комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, з 2019 року Анатолій Шарій фактично проживає в Іспанії, звідки «організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту».

Кримінальна справа проти Шарія щодо розбещення неповнолітніх

Українські правоохоронці поновили кримінальну справу проти проросійського блогера та політика Анатолія Шарія щодо розбещення неповнолітніх. Про це у своєму ефірі у 2022 році розповів правозахисник Марк Фейгін.

Фейгін також показав відповідь на запит від Національної поліції, де йдеться про поновлення справи, а також витяг з ЄРДР.

«Проти Шарія буквально на днях поновили кримінальну справу за статтею 156 ККУ «Розбещення неповнолітніх». Національна поліція України, а саме – Оболонський відділок веде активне розслідування», – зазначив Фейгін. Дані було внесено до ЄРДР 29 червня 2022 року.

Історія з ймовірною педофілією Шарія триває з 2017 року. Так, сестра Шарія та мешканка Нідерландів Олена Манченко звинуватила його у педофілії. Вона в інтерв'ю розповіла, що, коли брат жив у Нідерландах, в квартирі іноді залишалися діти подруг. І одного разу, коли вдома були лише діти і Анатолій, він нібито пропонував одному з них сфотографуватися у білизні.