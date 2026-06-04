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Левченко здобула перемогу на престижному етапі Континентального туру з легкої атлетики

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Левченко здобула перемогу на престижному етапі Континентального туру з легкої атлетики
Юлія Левченко здобула другу перемогу в літньому сезоні
фото: REUTERS

Українка штурмувала особистий рекорд – 2,03 м

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко перемогла на турнірі золотого рівня Континентального туру – Paavo Nurmi Games, що відбувся у фінському Турку. Про це повідомляє «Главком».

Для українки це був другий міжнародний старт за кілька днів після етапу Діамантової ліги в Рабаті, де вона посіла четверте місце з результатом 1,91 м.

В Турку Левченко без помилок подолала три стартові висоти, зокрема, 1,87 м. Натомість планки на 1,91 м і 1,94 м українка взяла з другої спроби. Після 1,94 м у секторі залишилися лише дві спортсменки – Левченко та представниця Ямайки Ламара Дістін. Наступну висоту 1,97 м українка підкорила з третьої спроби і забезпечила собі перемогу.

Далі Левченко штурмувала висоту 2,00 м, однак дві її спроби виявилися невдалими. Третю спробу українка перенесла на 2,03 м. Проте встановити особистий рекорд українці не вдалося.

Таким чином результату 1,97 м Левченко вистачило для перемоги на престижному турнірі. Вище вона стрибала лише двічі від початку року (на 1,99 м).

Континентальний тур. Paavo Nurmi Games. Стрибки у висоту. Жінки

  1. Юлія Левченко (Україна) – 1,97 м
  2. Ламара Дістін (Ямайка) – 1,94 м
  3. Луїза Екман (Швеція) – 1,91 м
  4. Елла Міккола (Фінляндія) – 1,91 м

Нагадаємо, у літньому сезоні 2026 Левченко здобула свою другу перемогу. Раніше українка тріумфувала на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені, подолавши висоту 1.99 метра.

Теги: легка атлетика Юлія Левченко

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